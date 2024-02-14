Haber Tarihi: 14 Şubat 2024 17:28 - Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024 17:28

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman 2024 | ÖSYM 35 bin personel alımı branş dağılımı

2024 Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuru ne zaman yapılacağı merak ediliyor. ÖSYM 35 bin personel alımı branş dağılımı da belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 35 bin sağlıkçının atamasına ilişkin takvimin başladığını açıkladı. Koca, "Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman 2024 | ÖSYM 35 bin personel alımı branş dağılımı
Abone Ol
Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuruları için durum yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 35 bin sağlık personeli için alım sürecinin başladığını son dakika duyurdu. Açıklama kapsamında, "Sağlık personeli alımı ne zaman, branş kadro dağılımı ve şartları nasıl?" soruları gündeme geldi. İşte Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvurularında merak edilen bilgiler...

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN YENİ PERSONEL ALACAK

Geçtiğimiz günlerde İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bakanlığı bünyesine 35 bin yeni personel alımı yapılacağını müjdeledi. Konuya dair yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI 2024 BAŞVURULARI BAŞLADI MI, KILAVUZ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Şubat'ta düzenlenen kabine sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koca, yeni istihdam edilecek 35 bin sağlık personeli için alım sürecinin başladığını açıkladı.

Koca, "Kılavuzu bu hafta ÖSYM'ye göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz" diye konuştu.

BAKAN KOCA'DAN 35 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca X sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşım da bulundu. Bakan Koca "35.000 Kişi. Cumhurbaşkanımız beklenen haberi verdi. Sağlık Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15.000'i hemşire, 8.000'i sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35.000 yeni çalışma arkadaşı geliyor." dedi.

2024 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Henüz yeni alımlar ile ilgili başvuru şartları yayımlanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapılması durumunda haberimize eklenecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO-BRANŞ DAĞILIMI

35 bin sağlık personeli alımında 15 bini hemşire kadrosuna yapılacak. Ancak diğer branş dağılımı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Sağlık Bakanlığı
Gündem

Diğer Haberler

Kylian Mbappe, PSG'den ayrılıyor! P. St Germain Kylian Mbappe, PSG'den ayrılıyor!
Beşiktaş'tan PassoLig kararı! Beşiktaş Beşiktaş'tan PassoLig kararı!
Maguire: 'Hojlund olağanüstü bir yetenek' Manchester United Maguire: "Hojlund olağanüstü bir yetenek"
Cedric Bakambu, Galatasaray'a veda etti! Galatasaray Cedric Bakambu, Galatasaray'a veda etti!
Mourinho: 'Kimse benden iyisini yapamadı' Manchester United Mourinho: "Kimse benden iyisini yapamadı"
Braga Karabağ maçı canlı izle (Saat kaçta, hangi kanalda?) Gündem Braga Karabağ maçı canlı izle (Saat kaçta, hangi kanalda?)
Lens Freiburg maçı canlı izle (Saat kaçta, hangi kanalda?) Gündem Lens Freiburg maçı canlı izle (Saat kaçta, hangi kanalda?)
Milan Rennes maçı canlı izle (Saat kaçta, hangi kanalda?) Gündem Milan Rennes maçı canlı izle (Saat kaçta, hangi kanalda?)
İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı'nda yeni dönem Milli Takım İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı'nda yeni dönem
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray - Sparta Prag: 11'ler
2
Ali Koç'tan Ferdi Kadıoğlu için ayrılık açıklaması!
3
Mert Hakan Yandaş, yeni sözleşme istiyor!
4
İsmail Kartal'dan kadroya neşter!
5
Çekya basınından Galatasaray için övgü dolu başlıklar
6
Bayern Münih, Lazio'ya avantajı verdi
7
Ancelotti: ''Başka bahane bulacağım''

SON HABERLER

yukarı ok