Haber Tarihi: 25 Kasım 2023 12:24 - Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023 12:24

Zincir marketler pazar günü kapatılacak mı?

Zincir marketler pazar günü kapanacak mı sorusu oylamanın sonuçlanmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Zincir marketler pazar günü kapanacak mı alışveriş severler tarafından merak ediliyor. Hafta sonu da dahil olmak üzere haftanın 7 günü de açık olan marketlere yeni düzenleme gelmesi konusunda İTO Perakende Meslek Komitesi'nde oylama yapıldı. Peki, marketler pazar günü kapanacak mı? Zincir marketler pazar günü kapalı mı olacak? Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması...

Zincir marketler pazar günü kapatılacak mı?
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Zincir marketler pazar günü kapalı mı olacak? Marketler pazar günleri çalışacak mı? sorularının cevapları aranıyor. İstanbul'daki marketlerin üye olduğu İTO Perakende Meslek Komitesi çalıştayında, "Pazar günleri marketlerin çalışmaması" konusu yeniden ele alındı. Yapılan oylamanın ardından da Zincir marketlerin pazar günleri kapatılıp, kapatılmayacağına dair sorunun cevabını aramaya başladı. İşte, Pazar günleri zincir marketler kapatılmasına dair merak edilen ayrıntılar…
MARKETLER PAZAR GÜNÜ KAPALI MI OLACAK?

İstanbul'daki marketlerin üye olduğu İstanbul Ticaret Odası (İTO) Perakende Meslek Komitesi çalıştayında sektörün yıllardır üzerinde durduğu "pazar günleri bütün marketlerin kapatılması" konusu masaya yatırıldı. Çalıştaya katılan tüm firmalar marketlerin pazar günü kapanması yönünde oy kullandı.

Zincir marketlerin pazar günleri kapalı olması durumunda tüketicilerin bakkallara yöneleceği ve İstanbul'daki ekosisteme 15-20 bin yeni bakkalın katılacağı düşünülüyor. İstanbul İl Tarım Müdürü ve İl Ticaret Müdürleri sektörün tüm aktörlerinin aynı fikirde olması ile devlet kurumlarının böyle bir kararın alınmasına onay verebileceğini belirtti. Ancak hala kesin bir karara varılmadı. Kararın uygulanabilmesi için İTO ve Bakanlık tarafından onaylanması gerekmektedir.

SOSYAL HAYAT İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Çalıştayda buna ek olarak pazar günü market zincirleri kapalı olur ise tüketicilerin bakkallara gideceğini ve İstanbul'daki ekosisteme en az 15 ile 20 bin yeni bakkalın katılacağı açıklandı. Bu halde market çalışanlarının pazar günlerini aileleri ile geçirebilme olanağına kavuşarak sosyal hayat için de önemli bir adım atılacağını söyledi.

ZİNCİR MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPATILACAK MI?

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; ''Pazar günü marketlerin kapalı olması tüketici bakımından bir dezavantajdır. Ama bakkal, manav, kasap gibi küçük esnafın yararına olacak ise tüketici buna katlanabilir. Ne var ki bazı köylerde zincir marketler şube açtılar. Ayrıca pek çok satış noktasında marketler yüksek, büyük üreticiden alabilme kapasitesine sahip oldukları için daha ucuz alıyorlar. İndirim uygulayıp düşük fiyatta satabiliyorlar. Küçük esnafımızdan sayılan bakkallarımızda böyle bir olanak yok.

 
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