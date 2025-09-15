Yunus Akgün, sahada basmadık yer bırakmadı!

Galatasaray'da milli futbolcu Yunus Akgün'ün sergilediği performans dikkat çekti.
Bu sezon ilk golünü önceki gün Eyüpspor karşısında kaydeden Yunus Akgün, karşılaşmanın en iyi isimlerinden birisi oldu.
AYAK BASMADIK YER BIRAKMADI
Milli futbolcu attığı golün yanı sıra sahada ayak basmadık yer bırakmadı.
89'DA GOLÜ BULDU
Karşılaşmaya sağ kanatta başlayan daha sonra sola geçen ve ardından da forvet arkasına yaklaşan Yunus Akgün, böylece 89'da golü de bulmuştu.
