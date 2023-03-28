Haber Tarihi: 28 Mart 2023 09:18 - Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2023 09:18

YSK seçim sandık görevlisi ücretleri 2023 | Sandık başkanı ücreti ne kadar?

YSK sandık görevlisi ücretleri ve başvuruları seçimlere haftalar kala gündeme gelmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gideceği 14 Mayıs öncesi seçim sandığı görevlisi şartları ve sandık görevlisi ücreti 2023 seçimlerinde yer almak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağı kesinleştirildi. Bu süreçte sandık başında olmak isteyen kişiler de "Sandık görevlisi nasıl olunur?" sorusu ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, Sandık görevlisi ücreti 2023 ne kadar oldu? Sandık görevlisi başvurusu nereye ve nasıl yapılır? İşte detaylar…

YSK seçim sandık görevlisi ücretleri 2023 | Sandık başkanı ücreti ne kadar?
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2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 aydan daha kısa bir süre kaldı. Sandık görevlisi başvuruları 2023 seçimlerinde görev almak isteyen kişileri yakından ilgilendiriyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre alınan seçim görevlisi başvuruları ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaş üstü herkes 14 Mayıs Pazar günü vatandaşlık görevini yerine getirecek. Peki, YSK sandık görevlisi ücreti 2023 ne kadar, kaç TL? YSK sandık görevlisi nasıl olunur? İşte merak edilenler…  
YSK SEÇİM SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023 NE KADAR?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlerde görev alacak sandık görevlisi ücretleri henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'nun yapacağı açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.
2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NEREYE VE NASIL YAPILIR?

Seçimlerde görev yapacak olan sandık görevlileri çeşitli kategorilere ayrılır. Bunlardan biri, siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar. Bu başvuru, belirlenen kişilerin adlarının ve diğer bilgilerinin yer aldığı bir formun doldurulmasıyla gerçekleştirilir.

Siyasi partilerin sandık görevlileri seçimi internet üzerinden yapılmaz. Başvuruların doğrudan Yüksek Seçim Kurulu'na yapılması gerekmektedir. Seçimlerde görev yapmak isteyenlerin, ilgili siyasi partiye başvurarak bu görevi üstlenmeleri mümkündür. Ancak son karar YSK'ya aittir ve seçim öncesi YSK tarafından belirlenen sandık görevlileri seçim günü görev yapmaya hak kazanırlar.

*Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.


Bununla birlikte sandık görevlisi olmak için gerekli şartlar arasında

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak gibi şartlar bulunmaktadır. Ancak başvuruların başlayacağı dönemde sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli.

 
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