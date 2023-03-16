Haber Tarihi: 16 Mart 2023 09:57 - Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023 09:57

YÖKDİL 2023 ne zaman? ÖSYM YÖKDİL sınav tarihleri

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı başvuruları için detaylar araştırılmaya başlandı. 25 Ocak tarihinde başlayan YÖKDİL başvurusu bugün sona eriyor. Henüz başvuru yapmayanlar, sınav ücretinin nereye, hangi bankaya yatırılacağını sorguluyor. Öte yandan sınavın ne zaman yapılacağı da merak konusu oluyor. Peki, 2023 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM YÖKDİL sınav tarihleri

YÖKDİL 2023 ne zaman? ÖSYM YÖKDİL sınav tarihleri
Abone Ol
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) yapılacağı tarih merak konusu oldu. Adaylar, YÖKDİL sınav tarihlerini merak etti. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav başvuru takvimi sonrasında YÖKDİL sınav tarihi de belli oldu. Tarihlerin açıklanmasının ardından YÖKDİL ile ilgili detaylar internette aratılmaya başlandı. Peki, YÖKDİL ne zaman yapılacak 2023? YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır? ÖSYM YÖKDİL sınav takvimi: 

YÖKDİL 2023 ne zaman?
YÖKDİL/1, 26 Mart'a ertelendi.
ÖSYM'nin internet sitesinden, "2023-YÖKDİL/1: Sınav Tarihi Değişikliği, Geç Başvuru Alınması ve Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi" konulu duyuru yayımlandı.

Buna göre, daha önce uygulanma tarihi 12 Mart olarak açıklanan 2023-YÖKDİL/1, 26 Mart'a ertelendi.

Sınav için 24-27 Şubat tarihleri arasında geç başvurular alınacak.

İsteyen adaylar, sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır?

2023 YÖKDİL başvuru ücreti 185 TL'dir ve aşağıdaki bankalara yatırılmaktadır:

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);


Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı;

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.);

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Juan Mata, sahadaki yıldızları seçecek! Galatasaray Juan Mata, sahadaki yıldızları seçecek!
Galatasaray Marşları Sözleri 2023! Galatasaray'ın en güzel şarkıları Gündem Galatasaray Marşları Sözleri 2023! Galatasaray'ın en güzel şarkıları
Beşiktaş'ta Masuaku için geri sayım! Türkiye Transferler Beşiktaş'ta Masuaku için geri sayım!
Dries Mertens'te yenge engeli: 'Bırak' Galatasaray Dries Mertens'te yenge engeli: "Bırak"
Sacha Boey'i canlı izlediler! İşte yeni talibi Galatasaray Sacha Boey'i canlı izlediler! İşte yeni talibi
Yazarlardan Fenerbahçe yorumları Fenerbahçe Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
Fenerbahçe - Sevilla hangi kanalda? Şifresiz FB Sevilla maçı canlı izle Gündem Fenerbahçe - Sevilla hangi kanalda? Şifresiz FB Sevilla maçı canlı izle
YÖKDİL 2023 ne zaman? ÖSYM YÖKDİL sınav tarihleri Gündem YÖKDİL 2023 ne zaman? ÖSYM YÖKDİL sınav tarihleri
Galatasaray'da forvete sürpriz aday! Galatasaray Galatasaray'da forvete sürpriz aday!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Alex Telles: "Türkiye'ye dönmek benim için özel"
2
Murat Sancak'tan istifa sinyali!
3
Emre Belözoğlu: "Galatasaray maçı gibi oldu"
4
Real Madrid'den sürprize izin yok!
5
Fenerbahçe - Sevilla: Muhtemel 11
6
Mertens için son karar verildi!
7
Başakşehir'in hayallerini Orban yıktı!

SON HABERLER

yukarı ok