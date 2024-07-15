YKS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | YKS açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM AİS GİRİŞ (TYT-AYT-YDT) YKS sınav sonuçları sorgulama

YSK açıklandı mı, YKS ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı sonuçları hangi gün, saat kaçta açıklanacak? Sınava katılan milyonlarca üniversite adayı sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Sonuçlar ÖSYM AİS aracılığıyla elektronik ortamda sorgulanacak.



YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



YKS sınav sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 17 Temmuz 2024 tarihinde erişime açılacak.



YKS SONUÇLARI NEREDEN NASIL SORGULANACAK?



Sonuçlar ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak öğrenilecek.



YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Sonuçlara, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden erişilebilecek. Adaylar, 2024 YKS sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.



2024 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından da üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.



ÖSYM'nin tercih takvimi ise henüz belli olmadı. Geçen sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da duyurulduğu ve tercih işlemlerinin 27 Temmuz'da başladığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl da benzer bir sürecin izlenmesi öngörülüyor.

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