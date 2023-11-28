Yılbaşı Sepeti ve Fiyatları 2024 | Migros Yılbaşı Sepeti

Migros, Carrefour, Metro ve daha nice market yılbaşı için özel yılbaşı sepetleri hazırladı. Bu sepetler bir yılbaşı kutlaması için gereken her şeyi içeriyor. Farklı boylarda ve içeriklerde her ekonomik duruma uygun yılbaşı sepetlerini sizler için derledik. İşte Marketlerin Yılbaşı Sepetleri ! Migros Yılbaşı Sepeti, Kahve Dünyası Yılbaşı Sepeti Carrefour Yılbaşı Sepeti, Metro Yılbaşı Sepeti, Macro Center Yılbaşı Sepeti....
MİGROS YILBAŞI SEPETİ 2024
Migros Yılbaşı Klasik Kutu 395,00 TL
Yılbaşı Klasik Kutu İçindekiler:
Çerezza Popcorn Aile Boy 80 G
Cipso Tırtıklı Sade Patates Cipsi 104 G
Emsal Osmaniye Yer Fıstığı 200 G
Master Nut Kızartılmış Yer Fıstığı - Tuzlu 150 G
Master Nut X Nr2 Karışık Kuruyemiş 160 G
First 60dk Nane Aromalı Sakız 27 G
Kent Olips Mini Mints Karpuz Aromalı 12.5 G
Toblerone Sütlü 100 G
Oreo Original 154 G
Patiswiss Fındıkı Gofret 36 G
Ülker İkramlık Mini All Star Karma Paket 91 G
Ülker Bitter Kare Çikolata %60 Kakaolu 60 G
Ülker Napoliten 33 G
Ülker Biskrem Cookie 80 G
Ülker Altınbaşak Yoğurt Aromalı&Mevsim Yeşillikli Tahıl Cipsi 50 G
Ülker Çizi Çıtır Peynir & Soğan Süper Boy 120 G
Twix 50 G
Fuse Tea Şeftali Pet 1 L
Burn Kutu 250 Ml
Coca-Cola Şekersiz Pet 1 L
Schweppes Zero Tonİc Tonik 1 L
Sprite Pet 1 L
Fanta Portakal 1 L
Nestle Nescafe 3in1 10'lu Paket
Kocatepe 1949 Türk Kahvesi 100 G
Doğanay Şalgam Suyu Sade 1000 MlMigros Yılbaşı Butik Sepet 595,00 TL
Yılbaşı Butik Sepet İçindekiler:
Doritos Taco Baharatlı Medium Mısır Cipsi 50 G Lay's Fırından Yoğurt Mevsim Yeşillikleri Patates Cipsi Süper Boy 96 G
Ruffles Originals Süper Boy 107 G
Master Nut Kızartılmış Yer Fıstığı - Tuzlu 150 G
Master Nut X Nr2 Karışık Kuruyemiş 160 G
Master Potato Orijinal Cips 160 G
Emsal Osmaniye Yer Fıstığı 200 G
Züber Lokma Kakao Çekirdekli Fındık Ezmeli 96 G
Züber Noutos Fırınlanmış Nohut Cipsi Kajun Baharatlı 55 G
First 60dk Nane Aromalı Sakız 27 G
First 60dk Karpuz&Şeftali Aromalı Şekersiz Sakız 27 G Olips Mini Mints Nane Ginseng 12.5 G
Toblerone Sütlü 100 G
Oreo Original 154 G Godiva Antep Fıstıklı & Karamelli Sütlü Çikolata Kare 60 G Godiva %72 Bitter Çikolata Kare 60 G McVitie's Karamelli Bisküvi 120 G McVitie's Tam Buğdaylı Sütlü Çikolatalı Atıştırmalık 67 G
Patiswiss Kakao Fındık Krema Dolgulu Sütlü Tablet Çikolata 100 G
Çizmeci Time Wafer Master 120 G
Tamek %100 Portakal Suyu 1 L
Burn Gold Spark Enerji İçeceği 250 Ml
Coca-Cola Şekersiz Pet 1 L
Schweppes Pink Grapefruit Pet 1 L
Schweppes Zero Tonic Tonik 1 L
Fanta Portakal 1 L
Nescafe Xpress Latte 250 Ml
Nescafe Gold 50 G Ekonomik Paket
Starbucks Caramel Latte Premium Kahve Karışm 21.5 G
Starbucks Vanilla Latte Premium Kahve Karışm 21.5 G
Starbucks Caffe Mocha Premium Kahve Karışımı 22 G
Starbucks Cappuccino Premium Kahve Karışımı 14 G
Kocatepe 1949 Türk Kahvesi 100 G
Doğanay Şalgam Suyu Sade 1000 MlMigros Yılbaşı Premium Sepet 795,00 TL
Yılbaşı Premium Sepet İçindekiler:
Doritos Taco Baharatlı Medium Mısır Cipsi 50 G
Lay's Fırından Yoğurt Mevsim Yeşillikleri Patates Cipsi Süper Boy 96 G
Ruffles Originals Süper Boy 107 G
Master Nut Kızartılmış Yer Fıstığı - Tuzlu 150 G
By İzzet Antep Fıstığı 200 G
Emsal Osmaniye Yer Fıstığı 200 G
Züber Lokma Kakao Çekirdekli Fındık Ezmeli 96 G
Züber Noutos Fırınlanmış Nohut Cipsi Kajun Baharatlı 55 G
Züber Vegan Hi-Protein Bar 45 G
Züber Fırından Kakaolu Hindistan Cevizi Cipsi 40 G
Master Potato Orijinal Cips 160 G
Peyman Bahçeden Ortaya Karışık Asorti 140 G
Haribo Chamallows Çikolata Dolgulu Marshmallow 62 G
Toblerone Sütlü 100 G
Oreo Çilek Cheesecake Aromalı Kakaolu Bisküvi 154 G
Patiswiss Bliss Karışık Dolgulu Trüf Çikolata 250 G
Patiswiss Kakaolu Krema Dolgulu Sütlü Tablet Çikolata 240 G
Çizmeci Time Wafer Master 120 G
Tamek Vişne Nektarı 1 L
Juss Ananaslı İçecek Tetrapak 1 L
Dimes Cool Lime Özü 310 Ml
Burn Gold Spark Enerji İçeceği 250 Ml
Red Bull Enerji İçeceği 250 Ml
Coca-Cola Şekersiz Pet 1 L
Fanta Portakal 1 L
Schweppes Pink Grapefruit Pet 1 L
Schweppes Zero Tonic Tonik 1 L
Tchibo Gold Selection Filtre Kahve 250 G
Starbucks Veranda Blend Türk Kahvesi 100 G