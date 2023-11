Yılbaşı Sepeti ve Fiyatları 2024 | Migros Yılbaşı Sepeti

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Yılbaşı Butik Sepet İçindekiler:

Lay's Fırından Yoğurt Mevsim Yeşillikleri Patates Cipsi Süper Boy 96 G

Olips Mini Mints Nane Ginseng 12.5 G

Godiva Antep Fıstıklı & Karamelli Sütlü Çikolata Kare 60 G

Godiva %72 Bitter Çikolata Kare 60 G

McVitie's Karamelli Bisküvi 120 G

McVitie's Tam Buğdaylı Sütlü Çikolatalı Atıştırmalık 67 G

Migros, Carrefour, Metro ve daha nice market yılbaşı için özel yılbaşı sepetleri hazırladı. Bu sepetler bir yılbaşı kutlaması için gereken her şeyi içeriyor. Farklı boylarda ve içeriklerde her ekonomik duruma uygun yılbaşı sepetlerini sizler için derledik. İşte Marketlerin Yılbaşı Sepetleri ! Migros Yılbaşı Sepeti, Kahve Dünyası Yılbaşı Sepeti Carrefour Yılbaşı Sepeti, Metro Yılbaşı Sepeti, Macro Center Yılbaşı Sepeti....Yılbaşı Klasik Kutu İçindekiler:Çerezza Popcorn Aile Boy 80 GCipso Tırtıklı Sade Patates Cipsi 104 GEmsal Osmaniye Yer Fıstığı 200 GMaster Nut Kızartılmış Yer Fıstığı - Tuzlu 150 GMaster Nut X Nr2 Karışık Kuruyemiş 160 GFirst 60dk Nane Aromalı Sakız 27 GKent Olips Mini Mints Karpuz Aromalı 12.5 GToblerone Sütlü 100 GOreo Original 154 GPatiswiss Fındıkı Gofret 36 GÜlker İkramlık Mini All Star Karma Paket 91 GÜlker Bitter Kare Çikolata %60 Kakaolu 60 GÜlker Napoliten 33 GÜlker Biskrem Cookie 80 GÜlker Altınbaşak Yoğurt Aromalı&Mevsim Yeşillikli Tahıl Cipsi 50 GÜlker Çizi Çıtır Peynir & Soğan Süper Boy 120 GTwix 50 GFuse Tea Şeftali Pet 1 LBurn Kutu 250 MlCoca-Cola Şekersiz Pet 1 LSchweppes Zero Tonİc Tonik 1 LSprite Pet 1 LFanta Portakal 1 LNestle Nescafe 3in1 10'lu PaketKocatepe 1949 Türk Kahvesi 100 GDoğanay Şalgam Suyu Sade 1000 MlDoritos Taco Baharatlı Medium Mısır Cipsi 50 GRuffles Originals Süper Boy 107 GMaster Nut Kızartılmış Yer Fıstığı - Tuzlu 150 GMaster Nut X Nr2 Karışık Kuruyemiş 160 GMaster Potato Orijinal Cips 160 GEmsal Osmaniye Yer Fıstığı 200 GZüber Lokma Kakao Çekirdekli Fındık Ezmeli 96 GZüber Noutos Fırınlanmış Nohut Cipsi Kajun Baharatlı 55 GFirst 60dk Nane Aromalı Sakız 27 GFirst 60dk Karpuz&Şeftali Aromalı Şekersiz Sakız 27 GToblerone Sütlü 100 GOreo Original 154 GPatiswiss Kakao Fındık Krema Dolgulu Sütlü Tablet Çikolata 100 GÇizmeci Time Wafer Master 120 GTamek %100 Portakal Suyu 1 LBurn Gold Spark Enerji İçeceği 250 MlCoca-Cola Şekersiz Pet 1 LSchweppes Pink Grapefruit Pet 1 LSchweppes Zero Tonic Tonik 1 LFanta Portakal 1 LNescafe Xpress Latte 250 MlNescafe Gold 50 G Ekonomik PaketStarbucks Caramel Latte Premium Kahve Karışm 21.5 GStarbucks Vanilla Latte Premium Kahve Karışm 21.5 GStarbucks Caffe Mocha Premium Kahve Karışımı 22 GStarbucks Cappuccino Premium Kahve Karışımı 14 GKocatepe 1949 Türk Kahvesi 100 GDoğanay Şalgam Suyu Sade 1000 MlYılbaşı Premium Sepet İçindekiler:Doritos Taco Baharatlı Medium Mısır Cipsi 50 GLay's Fırından Yoğurt Mevsim Yeşillikleri Patates Cipsi Süper Boy 96 GRuffles Originals Süper Boy 107 GMaster Nut Kızartılmış Yer Fıstığı - Tuzlu 150 GBy İzzet Antep Fıstığı 200 GEmsal Osmaniye Yer Fıstığı 200 GZüber Lokma Kakao Çekirdekli Fındık Ezmeli 96 GZüber Noutos Fırınlanmış Nohut Cipsi Kajun Baharatlı 55 GZüber Vegan Hi-Protein Bar 45 GZüber Fırından Kakaolu Hindistan Cevizi Cipsi 40 GMaster Potato Orijinal Cips 160 GPeyman Bahçeden Ortaya Karışık Asorti 140 GHaribo Chamallows Çikolata Dolgulu Marshmallow 62 GToblerone Sütlü 100 GOreo Çilek Cheesecake Aromalı Kakaolu Bisküvi 154 GPatiswiss Bliss Karışık Dolgulu Trüf Çikolata 250 GPatiswiss Kakaolu Krema Dolgulu Sütlü Tablet Çikolata 240 GÇizmeci Time Wafer Master 120 GTamek Vişne Nektarı 1 LJuss Ananaslı İçecek Tetrapak 1 LDimes Cool Lime Özü 310 MlBurn Gold Spark Enerji İçeceği 250 MlRed Bull Enerji İçeceği 250 MlCoca-Cola Şekersiz Pet 1 LFanta Portakal 1 LSchweppes Pink Grapefruit Pet 1 LSchweppes Zero Tonic Tonik 1 LTchibo Gold Selection Filtre Kahve 250 GStarbucks Veranda Blend Türk Kahvesi 100 G