Yılbaşı bilet fiyatları 2024: Milli Piyango yılbaşı tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar?

İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL) 1 ₺400.000.000 ₺400.000.000* 2 ₺40.000.000 ₺80.000.000 10 ₺4.000.000 ₺40.000.000 20 ₺1.000.000 ₺20.000.000 30 ₺750.000 ₺22.500.000 10 ₺10.000 ₺100.000 80 ₺75.000 ₺6.000.000 100 ₺30.000 ₺3.000.000 170 ₺15.000 ₺2.550.000 800 ₺8.000 ₺6.400.000 6.000 ₺5.000 ₺30.000.000 40.000 ₺3.000 ₺120.000.000 200.000 ₺1.200 ₺240.000.000 700.000 ₺800 ₺560.000.000 2.000.000 ₺400 ₺800.000.000 63 Teselli İkramiyesi ₺400.000 ₺25.200.000 Toplam: 2.947.276 Toplam: ₺2.355.650.000

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Milli Piyango biletlerinin ne kadar olduğu, yılbaşı özel çekilişinin yaklaşmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan duyuru sonrasında, 31 Aralık 2024 yılbaşı çekilişi öncesinde tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları belli oldu. Peki, Milli Piyango bileti ne kadar?Her yıl yüz binlerce kişinin zengin olma umuduyla katıldığı Milli Piyango 2024 Yılbaşı Çekilişi için geri sayım başladı.Yılbaşına sayılı gün kala Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı.400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak.Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak. Şansını denemek isteyenler amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.Milli Piyango tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılıyor; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor.Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyangoda iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategori. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiye.