Haber Tarihi: 18 Temmuz 2023 17:48 - Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2023 17:48

YDUS 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM

2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na giren adaylar sınav sonuçlarını merakla bekliyor. Pek,, 2023-YDUS 1. sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDUS 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM
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ÖSYM resmi sayfasından yayımlanan duyuruda, 4 Haziran 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-YDUS 1. Dönem) sonuçlarının açıklandığına yer verildi. Sınava giren adayların sonuçlarını sorgulayabilecekleri aktarıldı.
2023-YDUS 1. Dönem Sınav Sonuçları Açıklandı

4 Haziran 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-YDUS 1. Dönem) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Kadın Hastalıkları ve Doğum Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 64 numaralı sorunun "A" seçeneği olarak girilmiş cevabının "D" seçeneği olarak değiştirilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sağlık Bakanlığınca, 3 Eylül 2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği gereği, sınav tarihi itibarıyla uzmanlık belgesi tescili bulunmadığı bildirilen adayların sınavı geçersiz sayılmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Temmuz 2023 tarihinde saat 17.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

 

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