Yarın üniversiteler tatil mi? Son dakika İstanbul'da üniversiteler için tatil açıklaması YÖK'ten geldi

İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de yoğun şekilde hissedildiği ifade edildi.



Halkı tedirgin ve sokaklara döken deprem sonrasında ardı ardında tatil açıklaması geldi.



İSTANBUL'DA YARIN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, depremler nedeniyle, yarın ve cuma günü İstanbul'da üniversitelerde eğitime ara verildiğini bildirdi.



ÜNİVERSİTELERDE SINAVLAR ERTELENECEK Mİ?

"Yarın ve öbür gün gerek vakıf, gerek devlet üniversitelerimizde eğitim öğretim tehir edilmiştir, tatil edilmiştir." ifadesini kullanan Prof. Dr. Özvar, bazı üniversitelerin vize döneminde olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:



"Sınavlar devam ediyor. Bu deprem dolayısıyla, öğrencilerimizin psikolojik durumunu da hesaba kattığımızda, onların şu anda dışarıda bulunarak sınavlara hazırlanmaları gerçekten oldukça zor görünüyor. Dolayısıyla, onlara bu konuda destek olabilmek adına böyle bir kararı aldığımızı ifade etmek isterim. Üniversitelerimizde herhangi bir sorun yok, ama bu psikoloji fevkalade önemli. Bu perşembe ve cuma günü inşallah İstanbul'da gerek devlet, gerek vakıf üniversitelerimizde eğitim öğretim tatil edilmiştir."

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