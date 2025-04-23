Haber Tarihi: 23 Nisan 2025 18:04 - Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2025 18:04

Yarın üniversiteler tatil mi? Son dakika İstanbul'da üniversiteler için tatil açıklaması YÖK'ten geldi

İstanbul'da meydana gelen 6.2 deprem sonrasında yarın üniversitelerin tatil olup olmadığı merak ediliyordu. YÖK Başkanı Erol Özvar, X hesabından tatil son dakika açıklama yaptı. Peki, Yarın üniversiteler tatil mi? Son dakika İstanbul'da üniversiteler için tatil açıklaması YÖK'ten geldi

Yarın üniversiteler tatil mi? Son dakika İstanbul'da üniversiteler için tatil açıklaması YÖK'ten geldi
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İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de yoğun şekilde hissedildiği ifade edildi.

Halkı tedirgin ve sokaklara döken deprem sonrasında ardı ardında tatil açıklaması geldi.

İSTANBUL'DA YARIN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, depremler nedeniyle, yarın ve cuma günü İstanbul'da üniversitelerde eğitime ara verildiğini bildirdi.

ÜNİVERSİTELERDE SINAVLAR ERTELENECEK Mİ?
"Yarın ve öbür gün gerek vakıf, gerek devlet üniversitelerimizde eğitim öğretim tehir edilmiştir, tatil edilmiştir." ifadesini kullanan Prof. Dr. Özvar, bazı üniversitelerin vize döneminde olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Sınavlar devam ediyor. Bu deprem dolayısıyla, öğrencilerimizin psikolojik durumunu da hesaba kattığımızda, onların şu anda dışarıda bulunarak sınavlara hazırlanmaları gerçekten oldukça zor görünüyor. Dolayısıyla, onlara bu konuda destek olabilmek adına böyle bir kararı aldığımızı ifade etmek isterim. Üniversitelerimizde herhangi bir sorun yok, ama bu psikoloji fevkalade önemli. Bu perşembe ve cuma günü inşallah İstanbul'da gerek devlet, gerek vakıf üniversitelerimizde eğitim öğretim tatil edilmiştir."

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