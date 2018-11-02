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Xavi: "Arthur'da kendimi görüyorum"

Barcelona'nın eski yıldızı Xavi, 22 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Arthur'a övgülerde bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Xavi: 'Arthur'da kendimi görüyorum'
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02 Kasım 2018 00:13
Barcelona'nın efsane oyuncularından Xavi Hernandez, kendisine benzettiği oyuncuyu açıkladı.

"DAHA İYİ OLABİLİR"

Arthur'un kendisinden daha iyi olabileceğini iddia eden Xavi, "Arthur'u izlerken kendimi görüyorum. Çabuk düşünüyor ve yetenekli bir oyuncu. Daha iyi olma potansiyeli de var" şeklinde konuştu.

"MUAZZAM BİR POTANSİYEL"

Xavi sözlerini "Arthur zaten olgun bir oyuncu. Muazzam bir potansiyele sahip olduğunu görüyorum. Zaten güçlü bir kişiliği var" ifadeleriyle tamamladı

Sezon başında Gremio'dan 30 milyon euroya Barcelona'da transfer olan 22 yaşındaki Arthur, bu sezon 11 maçta oynadı ve 1 asist yaptı.

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