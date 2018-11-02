Xavi: 'Arthur'da kendimi görüyorum'

Barcelona'nın efsane oyuncularından Xavi Hernandez, kendisine benzettiği oyuncuyu açıkladı.
"DAHA İYİ OLABİLİR"
Arthur'un kendisinden daha iyi olabileceğini iddia eden Xavi, "Arthur'u izlerken kendimi görüyorum. Çabuk düşünüyor ve yetenekli bir oyuncu. Daha iyi olma potansiyeli de var" şeklinde konuştu.
"MUAZZAM BİR POTANSİYEL"
Xavi sözlerini "Arthur zaten olgun bir oyuncu. Muazzam bir potansiyele sahip olduğunu görüyorum. Zaten güçlü bir kişiliği var" ifadeleriyle tamamladı
Sezon başında Gremio'dan 30 milyon euroya Barcelona'da transfer olan 22 yaşındaki Arthur, bu sezon 11 maçta oynadı ve 1 asist yaptı.
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"DAHA İYİ OLABİLİR"
Arthur'un kendisinden daha iyi olabileceğini iddia eden Xavi, "Arthur'u izlerken kendimi görüyorum. Çabuk düşünüyor ve yetenekli bir oyuncu. Daha iyi olma potansiyeli de var" şeklinde konuştu.
"MUAZZAM BİR POTANSİYEL"
Xavi sözlerini "Arthur zaten olgun bir oyuncu. Muazzam bir potansiyele sahip olduğunu görüyorum. Zaten güçlü bir kişiliği var" ifadeleriyle tamamladı
Sezon başında Gremio'dan 30 milyon euroya Barcelona'da transfer olan 22 yaşındaki Arthur, bu sezon 11 maçta oynadı ve 1 asist yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın