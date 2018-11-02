Xavi: 'Arthur'da kendimi görüyorum'

efsane oyuncularından, kendisine benzettiği oyuncuyu açıkladı.Arthur'un kendisinden daha iyi olabileceğini iddia eden Xavi, "Arthur'u izlerken kendimi görüyorum. Çabuk düşünüyor ve yetenekli bir oyuncu. Daha iyi olma potansiyeli de var" şeklinde konuştu.Xavi sözlerini "Arthur zaten olgun bir oyuncu. Muazzam bir potansiyele sahip olduğunu görüyorum. Zaten güçlü bir kişiliği var" ifadeleriyle tamamladıSezon başında Gremio'dan 30 milyon euroya Barcelona'da transfer olan 22 yaşındaki Arthur, bu sezon 11 maçta oynadı ve 1 asist yaptı.