Whatsapp'ta yeni özellik, yeni dönem! Whatsapp'ta mesajlar kızaracak

Whatsapp hangi özellik geldi? Mesajların kızarması ne anlama geliyor? Whatsapp uygulamasında yepyeni bir özellik geliyor. İşte konu hakkında tüm detaylar ve merak edilenlerin yanıtlarıyla sizlerleyiz.

10 Temmuz 2018 02:46
Whatsapp'ta yeni özellik, yeni dönem! Whatsapp'ta mesajlar kızaracak
WhatsApp, platform içinde dağılan ve ölümle sonuçlanan olaylara sebep olan "sahte haberlerin" yayılmasını engellemek için yeni özelliğini test ediyor. WhatsApp, uygulamasının bu tarz kötü olaylarla anılmasından sonra uygulaması için bir yenilik daha yaptı. Yapılan açıklamaya göre gelen yeni özellikle WhatsApp, mesajlardaki linklerin şüpheli veya zararlı olması durumunda kullanıcıya uyarı verecek.
WHATSAPP'TA KIRMIZI DÖNEM
WhatsApp'a yeni gelen bir özelliğin perde arkası Hindistan'daki olaylara dayanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Hindistan'da köylülerin Whatsapp'tan attığı mesajlarla, insan kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen 12 kişi farklı zamanlarda linç edilerek öldürülmüştü. Hindistan hükümeti köylülerin bu tarz şüpheli veya yanlış haberlere kulak asmaması gerektiğini açıklamış ve olaylarla ilgili soruşturma başlatmıştı.

WhatsApp, uygulamasının bu tarz kötü olaylarla anılmasından sonra uygulaması için bir yenilik daha yaptı. Yapılan açıklamaya göre gelen yeni özellikle WhatsApp, mesajlardaki linklerin şüpheli veya zararlı olması durumunda kullanıcıya uyarı verecek.

WhatsApp'a yeni gelen bir özelliğin perde arkası Hindistan'daki olaylara dayanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Hindistan'da köylülerin Whatsapp'tan attığı mesajlarla, insan kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen 12 kişi farklı zamanlarda linç edilerek öldürülmüştü. Hindistan hükümeti köylülerin bu tarz şüpheli veya yanlış haberlere kulak asmaması gerektiğini açıklamış ve olaylarla ilgili soruşturma başlatmıştı.

WhatsApp, uygulamasının bu tarz kötü olaylarla anılmasından sonra uygulaması için bir yenilik daha yaptı. Yapılan açıklamaya göre gelen yeni özellikle WhatsApp, mesajlardaki linklerin şüpheli veya zararlı olması durumunda kullanıcıya uyarı verecek.



WhatsApp'a yeni gelen bir özelliğin perde arkası Hindistan'daki olaylara dayanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Hindistan'da köylülerin Whatsapp'tan attığı mesajlarla, insan kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen 12 kişi farklı zamanlarda linç edilerek öldürülmüştü. Hindistan hükümeti köylülerin bu tarz şüpheli veya yanlış haberlere kulak asmaması gerektiğini açıklamış ve olaylarla ilgili soruşturma başlatmıştı.

WhatsApp, uygulamasının bu tarz kötü olaylarla anılmasından sonra uygulaması için bir yenilik daha yaptı. Yapılan açıklamaya göre gelen yeni özellikle WhatsApp, mesajlardaki linklerin şüpheli veya zararlı olması durumunda kullanıcıya uyarı verecek.

Bu özellik şimdilik geliştirme aşamasında olmasına rağmen çıktığında kullanıcılara, gördükleri şüpheli linkleri bildirme imkanı tanıyacak.



WHATSAPP'IN SAHİBİ KİM?

Yahoo 'da çalışan Jan Koum, Brian Acton ile birlikte WhatsApp'ı kurdu ve mesajlaşma şirketinin CEO'luk görevini de yürüttü. Şimdi ise yeni bir göre daha alıyor: Facebook yönetim kurulu üyesidir.

Facebook 'un mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 19 milyar dolara satın aldığı yönündeki açıklama sırasında Mark Zuckerberg, "Jan'ı uzun zamandır tanıdığını" söyledi. Şuan da ise Mark Zuckerberg'in olan Whatsapp bir önceki sahibinden daha fazla kullanıcı elde etmiş durumda. Mark, Whatsapp için bir çok yenilik yapmış ve takipçilerine bunu kanıtlamıştır.

 

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