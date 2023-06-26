San Antonio Spurs'ün yeni yıldızı Victor Wembanyama, Spurs efsaneleriyle yediği akşam yemeği sonrası San Antonio'da şimdiden 'çok rahat' hissettiğini açıkladı.



Wembanyama Spurs ile uzun süredir birlikte olmasa da, takımın efsaneleri Tim Duncan, David Robinson ve Manu Ginobili ile yediği bir akşam yemeğinden sonra ekiple şimdiden kendini evinde hissettiğini söyledi:



"Muhtemelen birkaç saat içinde, NBA hakkında tüm hayatımda bildiğimden daha fazlasını öğrendim. San Antonio şehri ve takım için çok önemli olan bu insanların çok büyük ve cömert insanlar olduğunu görmek oldukça rahatlatıcı. Gerçekten deneyimlerini paylaşmak istediler. Benimle şimdiden ilgilenmeye başladıklarını hissediyorum. Bu kadar rahat bir pozisyonda olabilmek çok önemli."



Wembanyama, Spurs basketbolunda yeni bir dönemin başlangıcına hazırlanıyor. Takım, son yirmi yılda Robinson, Duncan ve Ginobili gibi oyuncuların liderliğinde her yıl şampiyonluk için mücadele ettikten sonra, son yıllarda sıkıntılı zamanlar geçirmişti.





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