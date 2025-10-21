Haber Tarihi: 21 Ekim 2025 14:36 - Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2025 14:36

Villarreal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? | Villarreal - Manchester City maçı canlı izle şifresiz

Villarreal - Manchester City maçını ücretsiz Tabii Spor izle | Villarreal - Manchester City maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Tabii Spor'tan canlı izlenebilecek olan Villarreal - Manchester City maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Villarreal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Villarreal - Manchester City maçı canlı yayın izleme detayları

Villarreal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? | Villarreal - Manchester City maçı canlı izle şifresiz
Abone Ol
UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu hafta Villarreal ve Manchester City karşı karşıya gelecek. Mücadele Tabii Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "Tabii Spor canlı izle, Tabii Spor şifresiz" araması yapıyor. Villarreal - Manchester City maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
VILLARREAL - MANCHESTER CITY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Villarreal - Manchester City maçını şifresiz ve canlı izlemek için Tabii Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Tabii Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

VILLARREAL - MANCHESTER CITY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

VILLARREAL - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu Villarreal, Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Villarreal - Manchester City maçı Tabii Spor üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.

VILLARREAL - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Villarreal - Manchester City maçı 21 Ekim Salı günü saat 22:00'da oynanacak mücadele, Tabii Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Trabzonspor ve Beşiktaş'tan Mattia Ahmet paylaşımı Trendyol Süper Lig Trabzonspor ve Beşiktaş'tan Mattia Ahmet paylaşımı
Thomas Reis: 'Türk yemekleri muhteşem' Samsunspor Thomas Reis: "Türk yemekleri muhteşem"
Fenerbahçe'den TFF'ye ziyaret! Fenerbahçe Fenerbahçe'den TFF'ye ziyaret!
HMGS/2 sonuçları 2025: ÖSYM HMGS sonuçları açıklandı mı? Gündem HMGS/2 sonuçları 2025: ÖSYM HMGS sonuçları açıklandı mı?
Okan Buruk: 'Singo en az 2 hafta yok' Galatasaray Okan Buruk: "Singo en az 2 hafta yok"
UEFA'dan Mehmet Türkmen'e görev Futbol UEFA'dan Mehmet Türkmen'e görev
Xabi Alonso'dan Arda ve Kenan Yıldız'a övgü! Real Madrid Xabi Alonso'dan Arda ve Kenan Yıldız'a övgü!
İşte Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu Beşiktaş İşte Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu
El Clasico öncesi Barcelona'ya olay gönderme! Real Madrid El Clasico öncesi Barcelona'ya olay gönderme!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Osimhen, rekora 1 adım uzakta
2
Galatasaray, 13 yıl sonra ilk peşinde!
3
Bodo/Glimt'i şimdiden korku sardı
4
Real Madrid: "Arda Güler satılık değil!"
5
Stuttgart'tan Fenerbahçe maçı öncesi değişiklik!
6
Galatasaray'da Singo gelişmesi!
7
Okan Buruk'a 'çeyrek' altın

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.