26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

Victor Nelsson'dan transfer itirafı!

Galatasaray'dan Hellas Verona'ya giden Victor Nelsson, İtalyan ekibine transferinin kendisi için kolay bir karar olduğunu söyledi.

Galatasaray'dan Hellas Verona'ya transfer olan Victor Nelsson, İtalyan ekibindeki ilk maçına 1-1 biten Udinese maçında çıktı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Danimarkalı savunma oyuncusu, "Sadece birkaç gün içinde bu takıma uyum sağlamak kolaydı. İyi bir oyuncu grubu ve iyi bir teknik ekip buldum. Teknik direktörün ne istediğini olabildiğince çabuk öğrenmeye çalışıyorum. Benim için Verona'ya gelme kararı, kolay bir karardı. Paolo Zannetti uzun zamandır beni istiyordu ve ben de hem kendimi hem de takımı geliştirmek için buraya gelmeyi kabul ettim." dedi.

1-1 sona eren Udinese maçı için de konuşan Nelsson, "Sahaya her zaman kazanmak için çıkıyoruz ama Udinese maçındaki beraberlik bence adil bir sonuçtu." diye konuştu.


Nelsson, Galatasaray'dan Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla birlikte transfer olmuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
