Vergisiz bilgisayar desteği şartları, fiyatları ve modelleri 2023 | 9500 TL'ye vergisiz bilgisayar ne zaman, nasıl alınır?

Öğrencilere vergisiz cep telefonu şartları için son dakika açıklama geldi. Üniversite öğrencilerine yönelik vergisiz telefon satışı düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile belli oldu. Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlere cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "9500 lirayı geçmeyen telefon ve bilgisayar için 5500 liraya kadar teknoloji desteği vereceğiz. Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay aylık ücretsiz 10 gb kota tanımlıyoruz." dedi. 7 milyon üniversite öğrencisinin yararlanacağı vergisiz telefonların belirleneceği yerli telefon modeller de gündeme geldi. Peki, vergisiz telefon ne zaman satılacak, kimlere verilecek? Üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu şartları neler? İşte, o konular hakkında bilgiler.
ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ BİLGİSAYAR DESTEĞİ ŞARTLARI
Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.
Öğrencilere vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar satışı şartlarının Bakanlık açıklaması ile netleşmesi bekleniyor. VERGİSİZ BİLGİSAYAR HANGİ MODELLER OLACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunun mümkün olup olmayacağına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e söz verdiği, Şimşek'in de ithal telefonlar için böyle bir indirimin cari açığı arttıracağına işaret ettiği öğrenildi.
Şimşek, yapılan çalışmada indirimin sadece yerli telefonlarla sınırlı olacağını ifade etti. Toplantıda olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır yerli denilince tek bir telefon markasının söz konusu olmadığını, Türkiye'de yatırımı olan uluslararası markaların da bu indirimden yararlanabileceğine işaret etti. Bu konuda bir sonraki kabine toplantısına kadar çalışma yapılmasına ve o çalışmanın değerlendirilmesine karar verildi. 9500 TL ALTI TELEFONLAR VE LAPTOP BİLGİSAYARLAR 2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan bilgilere göre vergisiz olarak tek seferlik öğrencilere satılacak olan modeller 9500 TL ve altı satılan modeller olacak. Bu modellerin tam listesi ise şöyle:
REALME
Realme 6 Pro
Realme XT
Realme 9 Pro
Realme C55
Realme 10 GENERAL MOBILE
General Mobile 24 Pro
General Mobile 21 Pro
General Mobile 22 Pro
General Mobile 23 SE
General Mobile 24 Pro HUAWEI
Nova 9 SE
Nova Y90
Nova 8i
P30 Lite 64 GB
P40 Lite XIAOMI
Redmi Note 12S
Redmi Note 11S
Redmi Note 10S
Redmi Note 10 5G
Redmi Note 11S
Redmi Note 12
Redmi Note 10S
Redmi Note 11
Redmi 10 2022
Redmi Note 11
Redmi Note 10S VIVO
Vivo Y35
Vivo Y36 OPPO
Oppo A91
Oppo A54 POCO
Poco M3 Pro 5G
Poco M3 128 GB
Poco M5 ONEPLUS
Oneplus Nord N10 5G 128 GB INFINIX
Infinix Note 12
Infinix Note 30 SAMSUNG
Galaxy A31
Galaxy A32
Galaxy M33 5G
Galaxy M20 32 GB
Galaxy M22
Galaxy A22
Galaxy M14 5G
Galaxy M14 5G
Galaxy A24
Galaxy A12
Galaxy M23 5G HONOR
Honor X9a VERGİSİZ MAC BİLGİSAYAR FİYATLARI NE KADAR?
MacBook Air (M1)
Satış fiyatı: 23.999 TL
KDV (%18): 3.660,90 TL
KDV'siz fiyatı: 20.338,10 TL MacBook Air (M2)
Satış fiyatı: 32.499 TL
KDV (%18): 4.957,50 TL
KDV'siz fiyatı: 27.541,50 TL MacBook Pro (M2)
Satış fiyatı: 34.999 TL
KDV (%18): 5.338,80 TL
KDV'siz fiyatı: 29.660,20 TL MacBook Pro (M2 Pro - 512 GB)
Satış fiyatı: 53.999 TL
KDV (%18): 8.237,10 TL
KDV'siz fiyatı: 45.761,90 TL MacBook Pro (M2 Pro - 1 TB)
Satış fiyatı: 67.999 TL
KDV (%18): 10.372,70 TL
KDV'siz fiyatı: 57.626,30 TL MacBook Pro (M2 Max - 1 TB)
Satış fiyatı: 82.999 TL
KDV (%18): 12.660,90 TL
KDV'siz fiyatı: 70.338,10 TL Mac mini (M2 - 256 GB)
Satış fiyatı: 15.799 TL
KDV (%18): 2.410,00 TL
KDV'siz fiyatı: 13.389,00 TL Mac mini (M2 Pro)
Satış fiyatı: 34.999 TL
KDV (%18): 5.338,80 TL
KDV'siz fiyatı: 29.660,20 TL VERGİSİZ HUAWEİ LAPTOP FİYATLARI KAÇ TL?MateBook X Pro 2023
Satış fiyatı: 49.999 TL
KDV (%18): 7.627,00 TL
KDV'siz fiyatı: 42.372,00 TL MateBook 16s 2023
Satış fiyatı: 36.999 TL
KDV (%18): 5.643,90 TL
KDV'siz fiyatı: 31.355,10 TL MateBook D 16 2023
Satış fiyatı: 28.999 TL
KDV (%18): 4.423,60 TL
KDV'siz fiyatı: 24.575,40 TL MateBook D 15
Satış fiyatı: 15.999 TL
KDV (%18): 2.440,50 TL
KDV'siz fiyatı: 13.558,50 TL MateBook D 14
Satış fiyatı: 15.499 TL
KDV (%18): 2.364,30 TL
KDV'siz fiyatı: 13.134,70 TL ZAMLI İPHONE FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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iPhone 14 Pro 128 GB
Telefonun fiyatı 41 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 21 bin 383 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 214 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 138 TL
ÖTV (yüzde 50) 11 bin 867 TL
KDV (yüzde 18) 6 bin 408 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 20 bin 628 TL
ÖTV'siz fiyatı 27 bin 996 TL iPhone 14 Pro Max 128 GB
Telefonun fiyatı 45 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 23 bin 414 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 234 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 341 TL
ÖTV (yüzde 50) 12 bin 995 TL
KDV (yüzde 18) 7 bin 17 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 22 bin 587 TL
ÖTV'siz fiyatı 30 bin 665 TL iPhone 14 128 GB
Telefonun fiyatı 32 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 16 bin 803 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 168 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 1680 TL
ÖTV (yüzde 50) 9 bin 326 TL
KDV (yüzde 18) 5 bin 036 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 16 bin 210 TL
ÖTV'siz fiyatı 21 bin 994 TL iPhone 13 128 GB
Telefonun fiyatı 27 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 14 bin 255 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 143 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 1426 TL
ÖTV (yüzde 50) 7 bin 912 TL
KDV (yüzde 18) 4 bin 272 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 13 bin 752 TL
ÖTV'siz fiyatı 18 bin 663 TL iPhone 13 mini 64 GB
Telefonun fiyatı 24 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 12 bin 722 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TL
ÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TL
KDV (yüzde 18) 3 bin 813 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TL
ÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 TL iPhone 12 64 GB
Telefonun fiyatı 24 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 12 bin 722 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TL
ÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TL
KDV (yüzde 18) 3 bin 813 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TL
ÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 TL iPhone SE 64 GB
Telefonun fiyatı 16 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 8 bin 660 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 87 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 866 TL
ÖTV (yüzde 50) 4 bin 806 TL
KDV (yüzde 18) 2 bin 595 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 8 bin 355 TL
ÖTV'siz fiyatı 11 bin 328 TL iPhone 14 Plus 128 GB
Telefonun fiyatı 36 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 18 bin 834 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 188 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 1883 TL
ÖTV (yüzde 50) 10 bin 453 TL
KDV (yüzde 18) 5 bin 645 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 18 bin 169 TL
ÖTV'siz fiyatı 24 bin 663 TL İPHONE FİYATLARI NE KADAR? 2023
APPLE WATCH FİYATLARI 2023
|Cihaz
|Eski Fiyat
|18 Mayıs Zamı
|5 Haziran Yeni Fiyat
|iPhone SE 128 GB
|16.999 TL
|18.499 TL
|19.499 TL
|iPhone SE 256 GB
|18.299 TL
|19.899 TL
|20.999 TL
|iPhone SE 512 GB
|20.899 TL
|22.699 TL
|23.999 TL
|iPhone 12 128 GB
|24.999 TL
|26.999 TL
|28.499 TL
|iPhone 12 256 GB
|26.299 TL
|28.399 TL
|29.999 TL
|iPhone 12 512 GB
|28.899 TL
|31.199 TL
|32.999 TL
|iPhone 13 mini 128 GB
|24.999 TL
|26.999 TL
|28.499 TL
|iPhone 13 mini 256 GB
|27.599 TL
|29.799 TL
|31.499 TL
|iPhone 13 mini 512 GB
|32.899 TL
|35.399 TL
|37.499 TL
|iPhone 13 128 GB
|28.999 TL
|29.999 TL
|31.999 TL
|iPhone 13 256 GB
|30.599 TL
|32.799 TL
|34.499 TL
|iPhone 13 512 GB
|35.899 TL
|38.399 TL
|40.999 TL
|iPhone 14 128 GB
|32.999 TL
|35.999 TL
|37.999 TL
|iPhone 14 512 GB
|40.899 TL
|44.399 TL
|46.999 TL
|iPhone 14 Plus 128 GB
|36.999 TL
|39.999 TL
|41.999 TL
|iPhone 14 Plus 512 GB
|44.899 TL
|48.399 TL
|50.999 TL
|iPhone 14 Pro
|41.999 TL
|45.999 TL
|48.999 TL
|iPhone 14 Pro 256 GB
|44.599 TL
|48.799 TL
|51.999 TL
|iPhone 14 Pro 512 GB
|49.899 TL
|54.399 TL
|57.999 TL
|iPhone 14 Pro 1 TB
|55.199 TL
|59.999 TL
|63.999 TL
|iPhone 14 Pro Max 128 GB
|45.999 TL
|49.999 TL
|52.999 TL
|iPhone 14 Pro Max 256 GB
|48.599 TL
|52.799 TL
|55.999 TL
|iPhone 14 Pro Max 512 GB
|53.899 TL
|58.399 TL
|61.999 TL
|iPhone 14 Pro Max 1 TB
|59.199 TL
|63.999 TL
|67.999 TL
AİRPODS FİYATLARI 2023
|Cihaz
|Eski Fiyat
|18 Mayıs Zamı
|5 Haziran Yeni Fiyat
|Apple Watch SE
|5.999 TL
|6.499 TL
|6.899 TL
|Apple Watch Series 8
|9.299 TL
|9.999 TL
|10.699 TL
|Apple Watch Ultra
|27.999 TL
|29.999 TL
|32.499 TL
GÜNCEL İPAD FİYATLARI 2023
|Cihaz
|Eski Fiyat
|18 Mayıs Zamı
|5 Haziran Yeni Fiyat
|AirPods (2. nesil)
|2.999 TL
|3.249 TL
|3.399 TL
|AirPods (3. nesil)
|3.999 TL
|4.299 TL
|4.499 TL
|AirPods (3. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu
|4.199 TL
|4.499 TL
|4.699 TL
|AirPods Pro (2. nesil)
|5.399 TL
|5.899 TL
|6.199 TL
|AirPods Max
|14.499 TL
|15.499 TL
|16.499 TL
MACBOOK FİYATLARI 2023
|Cihaz
|Eski Fiyat
|18 Mayıs Zamı
|5 Haziran Yeni Fiyat
|Apple Pencil (1. nesil)
|2.199 TL
|2.399 TL
|2.519 TL
|Apple Pencil (2. nesil)
|2.649 TL
|2.889 TL
|3.029 TL
|iPad (9. nesil) 64 GB
|8.499 TL
|8.999 TL
|9.499 TL
|iPad (9. nesil) 256 GB
|11.999 TL
|12.799 TL
|13.499 TL
|iPad (10. nesil) 64 GB
|11.299 TL
|11.999 TL
|12.799 TL
|iPad (10. nesil) 256 GB
|14.799 TL
|15.799 TL
|16.799 TL
|iPad mini 64 GB
|12.999 TL
|13.999 TL
|14.799 TL
|iPad mini 128 GB
|16.499 TL
|17.799 TL
|18.799 TL
|iPad Air 64 GB
|14.999 TL
|16.299 TL
|17.299 TL
|iPad Air 128 GB
|18.499 TL
|20.099 TL
|21.299 TL
|iPad Pro 11 inç 128 GB
|20.499 TL
|21.999 TL
|22.999 TL
|iPad Pro 11 inç 256 GB
|22.999 TL
|24.499 TL
|25.699 TL
|iPad Pro 11 inç 512 GB
|27.999 TL
|29.499 TL
|31.199 TL
|iPad Pro 11 inç 1 TB
|37.999 TL
|39.499 TL
|41.699 TL
|iPad Pro 11 inç 2 TB
|47.999 TL
|49.499 TL
|52.199 TL
|iPad Pro 12.9 inç 128 GB
|28.499 TL
|30.999 TL
|32.499 TL
|iPad Pro 12.9 inç 256 GB
|30.999 TL
|33.499 TL
|35.199 TL
|iPad Pro 12.9 inç 512 GB
|35.999 TL
|38.499 TL
|40.699 TL
|iPad Pro 12.9 inç 1 TB
|45.999 TL
|48.499 TL
|51.199 TL
|iPad Pro 12.9 inç 2 TB
|55.999 TL
|58.499 TL
|61.699 TL
|Cihaz
|Eski Fiyat
|18 Mayıs Zamı
|5 Haziran Yeni Fiyat
|MacBook Air M1
|21.999 TL
|23.999 TL
|24.999 TL
|MacBook Air M2 256 GB
|29.999 TL
|32.499 TL
|31.499 TL
|MacBook Air M2 512 GB
|37.499 TL
|40.299 TL
|39.999 TL
|15 inç MacBook Air M2 256 GB (Yeni ürün)
|–
|–
|36.999 TL
|15 inç MacBook Air M2 512 GB (Yeni ürün)
|–
|–
|42.199 TL
|13 inç M2 MacBook Pro 256 GB
|31.999 TL
|34.999 TL
|36.999 TL
|13 inç M2 MacBook Pro 512 GB
|36.999 TL
|40.199 TL
|42.199 TL
|Yeni 14 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB
|49.999 TL
|53.999 TL
|56.999 TL
|Yeni 14 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB
|62.499 TL
|67.999 TL
|71.999 TL
|Yeni 14 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB
|77.499 TL
|82.999 TL
|87.999 TL
|Yeni 16 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB
|62.499 TL
|66.999 TL
|69.999 TL
|Yeni 16 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB
|67.499 TL
|72.199 TL
|75.199 TL
|Yeni 16 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB