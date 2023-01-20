Haber Tarihi: 20 Ocak 2023 11:38 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2023 11:38

Vergi borcu yapılandırma 2023 nedir? Yeni borç yapılandırma paketi ne zaman? SGK, BAĞ-KUR yapılandırma paketi

Yeni bir borç yapılandırma paketi geliyor... En kapsamlı borç yapılandırma paketi ne zaman yapılacağı ve neleri kapsayacağı merak konusu oldu. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yeni yapılandırma imkanı sunulacak. Pakette BAĞ-KUR yapılandırma, vergi yapılandırma, SGK borç yapılandırma, trafik cezası yapılandırma, KYK kredi borcu yapılandırma olacak mı? işte vergi borcu yapılandırma 2023 hakkında detaylar....

Vergi borcu yapılandırma 2023 nedir? Yeni borç yapılandırma paketi ne zaman? SGK, BAĞ-KUR yapılandırma paketi
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Vergi yapılandırma paketi nedir, neleri kapsıyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yapılacak düzenlemeyle vergi sigorta primi borçlarıyla, cezalar için yapılandırma imkanı sunulacağı açıklandı. Bu kapsamda, 31 Aralık 2022'ye kadar olan borçlara taksit imkanı getirilecek. Belediyelere ise borçlar, su, elektrik ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında dahil edilecek. İşte yeni yapılandırma paketi hakkında merak edilenler....

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA PAKETİ 2023 NEDİR?

Açıklanan bilgilere göre çok kapsamlı bir borç yapılandırma paketi hayata geçirilecek. Bu kapsamda 31 Aralık 2022'ye kadar devlete karşı olan tüm borçlar yapılandırılacak.
Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için buna göre yapılandırma yapılabilecek. Şirketlere kasa ve stok affı imkanı, matrah artırımıvsağlanacak.

Belediyelere olan borçlar, öğrenim kredisi, elektrik, su borçları da yapılandırma kapsamına alınacak.

YÜZDE 90'A KADAR BORÇLAR SİLİNEBİLİR

Daha önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme seçenekleri de vatandaşlara sunulacak. Yüzde 90'a kadar borçların silinmesi beklenmekte Belirli tutarın altnda olan borçların ise tamamının silinmesi de söz konusu olacağı düşünülüyor.

Yapılandırma paketi pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacak. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapılandırma paketin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Paketin ise en geç şubat ortasında yasalaşması bekleniyor.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLACAK?

• Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen sigorta primleri


• Maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar

• Motorlu taşıt vergileri

• Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri

• Trafik cezaları

• Askerlik cezaları

• Otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları

• Nüfus cezaları

• Gümrük cezaları

BORÇ YAPILANDIRMASI NASIL YAPILIR?

Borç yapılandırma başvurusunu yapabilmek için ilk önce güncel borcunuzu sorgulamalısınız. Daha sonra borç yapılandırma başvurusunu sadece güncel vergi borcu olan kişiler yapabilir. Güncel borcunuz var ise, başvuru için belirlenen tarihler arasında dilekçe doldurarak devlet dairelerine giderek, e-postayla yollayarak veya Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden yapabilirsiniz.

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