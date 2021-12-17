VakıfBank yarı finalde, rakip Fenerbahçe!

Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank yarı finale yükseldi.

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VakıfBank yarı finalde, rakip Fenerbahçe!
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17 Aralık 2021 20:54
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'nda VakıfBank, Brezilya'dan Minas takımını 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. Haak ve Gabri ile etkili olan VakıfBank, teknik molasına 12-9 önde girdiği seti, 25-18 kazandı.

VakıfBank, ikinci sette de üstün oyununu devam ettirdi ve teknik molasına 12-6 önde girdiği seti, 25-17 kazanarak 2-0 öne geçti.

Teknik molasını 12-8 önde geçtiği seti 25-18 alan VakıfBank, başından sonuna üstün oynadığı karşılaşmayı 3-0 kazanarak B Grubunu lider tamamladı ve adını yarı finale yazdırdı.

VakıfBank, yarı finalde cumartesi saat 18.30'da A Grubu'nun ikincisi Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak.

Diğer yarı final mücadelesi saat 15.00'te A Grubunun lideri İtalya'dan Imoco Volley ile B Grubunun ikincisi Brezilya'dan Minas takımları arasında oynanacak.

Şampiyonanın üçüncülük ve final maçı,1 9 Aralık Pazar günü yapılacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Pawel Burkiewicz (Polonya), Vladimir Oleynik (Rus)

Minas: Neriman Özsoy, Gattaz, Macris, Moreir, Menezes, Cuttino (Moreira, Nicol, Nascimento, Heldes Priscila, Ramos Priscila, Vicente)

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabri, Zehra Güneş, Haak, Hackley, Ogbogu (Ayça Aykaç, Meryem Boz)

Setler: 18-25, 17-25, 18-25

Süre: 65 dakika (21, 23, 21)


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