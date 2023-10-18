Haber Tarihi: 18 Ekim 2023 10:30 - Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023 10:30

Ürdün Müslüman mı? Ürdün'ün dini yapısı nasıl?

Dünyada en fazla Filistinli mülteciye ev sahipliği yapan Ürdün'de Kral 2. Abdullah dikkat çeken bir açıklama geldi. Almanya'ya düzenlediği ziyaret kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı düzenleyen Kral Abdullah, "Ürdün'de ve Mısır'da mülteciye hayır." dedi. Bu açıklama sonrası "Ürdün Müslüman mı? Ürdün'ün dini yapısı nasıl?" sorusu gündeme geldi. İşte detaylar...

Ürdün Müslüman mı? Ürdün'ün dini yapısı nasıl?
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Ürdün, Orta Doğu'da bulunan bir Arap ülkesidir ve resmi dini İslam'dır. Halkının %95'i Sünni Müslüman olan Ürdün'ün ayrıca Hristiyan azınlığı da bulunmaktadır. Başkenti ve en büyük şehri Amman'dır. 

ÜRDÜN MÜSLÜMAN MI?

Ürdünya da resmî adıyla Ürdün Hâşimi Krallığı (Arapça: el-Memleketü'l-Ürdüniyyetü'l-Hâşimiyye), Orta Doğu'da bulunan bir Arap ülkesidir. Asya, Afrika ve Avrupa'nın kesişiminde bulunan ülke, Levant bölgesine dahildir ve Şeria Nehri'nin doğu yakasında yer alır. Kuzeyinde Suriye, kuzeydoğusunda Irak, güneyinde ve doğusunda Suudi Arabistan, batısında İsrail ve Batı Şeria ile Lut Gölü yer almaktadır. Ülkenin güneybatıda bulunan 26 km kıyısı Akabe Körfezi yoluyla Kızıldeniz'e açılmaktadır. Akabe Körfezi Ürdün'ü Mısır'dan ayırır. Ürdün yarı kurak bir ülke olup yüz ölçümü 89 bin km², nüfusu yaklaşık 10 milyondur. Bu da Ürdün'ü 11. en kalabalık Arap ülkesi yapmaktadır.Halkının %95'i Sünni Müslüman olan Ürdün'ün resmî dini İslam'dır, ayrıca Hristiyan azınlık da bulunur. Başkenti ve en büyük şehri Amman'dır.
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