Haber Tarihi: 07 Haziran 2023 12:17 - Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2023 12:25

Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ne zaman, nasıl alınır? 2023 Öğrencilere vergisiz, ÖTV'siz iPhone fiyatları

Üniversite öğrencilere vergisiz telefon ne zaman, nasıl alınır 2023? ÖTV indirimi telefonlara ne zaman gelecek? Öğrencilere ÖTV'siz telefon fiyatları ne kadar olacak sorusu gündeme geldi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dakika açıklamasında yükseköğretim öğrencilerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere vergi istisnalı cep telefonu ve bilgisayar uçuk olan vergi oranına muafiyeti vereceğini açıkladı. Peki, üniversite öğrencilerine cep telefonu bilgisayar vergi muafiyeti ne zaman? İşte detaylar…

Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ne zaman, nasıl alınır? 2023 Öğrencilere vergisiz, ÖTV'siz iPhone fiyatları
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Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman 2023? ÖTV indirimi telefona ne zaman gelecek? Öğrencilere ÖTV'siz telefon fiyatları ne kadar olacak? Üniversite öğrencilerine vergi muafiyeti ne zaman, vergisiz telefon şartları nelerdir, üniversite öğrencilerine bilgisayar telefon vergi indirimi nasıl yapılacak? Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok'ta yayınladığı video ile gençlere seslendi, "Oyun oynamayı sevdiğinizi biliyorum. Bu yüzden alacağınız ilk telefon ve oyun konsolundan ÖTV'yi kaldıracağım" vaadinde bulundu. İşte öğrencilere vergisiz telefon şartları ve diğer merak edilenler… 

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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ, ÖTV'SİZ TELEFON NE ZAMAN? 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadeleri ile "Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 fiyatları ne kadar olacak?" soruları gündeme geldi. İşte iPhone 11, 12, 13, 14, iPhone 14 pro vergisiz fiyatları hakkında güncel bilgiler...

CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ MUAFİYETİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı olması halinde ilk telefon ve oyun konsolundan ÖTV'nin kaldırılacağını ve ilk internet aboneliğinden vergi alınmayacağını açıkladı.

Konuya ilişkin sosyal medya platformu Tiktok'ta video yayımlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gençler, oyun oynamayı sevdiğinizi biliyorum. Bu yüzden alacağınız ilk telefon ve oyun konsolundan ÖTV'yi kaldıracağım.

İlk internet aboneliğinizden de vergi almayacağım. Daha ucuz internette TikTok'un ve internetin keyfini doya doya çıkaracaksınız.


Gençler, inanın bu vaatleri gerçekleştirmek hiç de zor değil. Bana güvenin ve bir sonraki video için takipte kalın."

CHP'nin iktidara geldiğinde gençlik için ilk 6 ayda yapacaklarını açıklayan Kılıçdaroğlu, 6 vaat sıraladı.

CHP lideri gençlerin ilk araba alımlarında ÖTV'nin sıfırlanmasından, ilk internet aboneliklerinden vergi alınmaması ve indirimli internet paketleri almalarına kadar pek çok başlıkla ilgili söz verdi:

  • Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak.
  • KYK öğrenim kredisi borçları sıfır faizle yapılandırılacak. Faizsiz ve taksitli geri ödeme süreci işe başladıktan sonra uygulamaya konulacak.
  • Üniversiteye kayıt yaptıran 18 yaş üstü her gence kültür sanat etkinliklerinde kullanabileceği bin TL bakiyeli kart yada mobil uygulama tanımlanacak. Bu kart veya mobil uygulama, finansal teknoloji ürünü olacak.
  • Aile destekleri sigortasından faydalanan ailelerin çocuklarına kamuya personel alımlarında pozitif ayrımcılık yapılacak, mülakat kaldırılacak, zorunlu hallerde kamera kaydıyla mülakat olacak. Torpile kökten son verilecek. Yerel yönetimler de dahil kamuda ilana çıkılan her pozisyon için şeffaf kurallarla işe alım yapılacak.
  • Gençlerden pasaport çıkarma işlemi ya da yurt dışına çıkış harcı alınmayacak.
AK Parti yalanladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir defaya mahsus olmak üzere gençlerin aldıkları telefon ve tabletlerin ÖTV'siz satılmasına yönelik çalışma talimatı verdiğine dair bir açıklaması bulunmandığı belirlendi.

Ayrıca, Anadolu Ajansı Muhabiri söz konusu iddiayı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sordu. Bakanlık, gündeminde bu yönde bir çalışmanın olmadığını aktardı.

VERGİSİZ CEP TELEFONU KİMLER ALABİLECEK?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

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ÖTV'SİZ TELEFON FİYATLARI 2023

iPhone 14 Pro 128 GB

Telefonun fiyatı 41 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 21 bin 383 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 214 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 138 TL

ÖTV (yüzde 50) 11 bin 867 TL

KDV (yüzde 18) 6 bin 408 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 20 bin 628 TL

ÖTV'siz fiyatı 27 bin 996 TL

iPhone 14 Pro Max 128 GB

Telefonun fiyatı 45 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 23 bin 414 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 234 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 341 TL

ÖTV (yüzde 50) 12 bin 995 TL

KDV (yüzde 18) 7 bin 17 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 22 bin 587 TL

ÖTV'siz fiyatı 30 bin 665 TL

iPhone 14 128 GB

Telefonun fiyatı 32 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 16 bin 803 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 168 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1680 TL

ÖTV (yüzde 50) 9 bin 326 TL

KDV (yüzde 18) 5 bin 036 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 16 bin 210 TL

ÖTV'siz fiyatı 21 bin 994 TL

iPhone 13 128 GB

Telefonun fiyatı 27 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 14 bin 255 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 143 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1426 TL

ÖTV (yüzde 50) 7 bin 912 TL

KDV (yüzde 18) 4 bin 272 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 13 bin 752 TL

ÖTV'siz fiyatı 18 bin 663 TL

iPhone 13 mini 64 GB

Telefonun fiyatı 24 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 12 bin 722 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TL

ÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TL

KDV (yüzde 18) 3 bin 813 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TL

ÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 TL

iPhone 12 64 GB

Telefonun fiyatı 24 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 12 bin 722 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TL

ÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TL

KDV (yüzde 18) 3 bin 813 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TL

ÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 TL

iPhone SE 64 GB

Telefonun fiyatı 16 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 8 bin 660 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 87 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 866 TL

ÖTV (yüzde 50) 4 bin 806 TL

KDV (yüzde 18) 2 bin 595 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 8 bin 355 TL

ÖTV'siz fiyatı 11 bin 328 TL

iPhone 14 Plus 128 GB

Telefonun fiyatı 36 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 18 bin 834 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 188 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1883 TL

ÖTV (yüzde 50) 10 bin 453 TL

KDV (yüzde 18) 5 bin 645 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 18 bin 169 TL

ÖTV'siz fiyatı 24 bin 663 TL

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