Ümraniyespor Konyaspor maçı sonucu canlı özeti izle

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında heyecan devam ediyor.
Süper Lig'in son sırasında yer alan Ümraniyespor evinde Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.Ümraniyespor Konyaspor maçı canlı anlatım için tıklayınız
Recep Uçar yönetiminde son haftalarda çıkış yakalayan Ümraniyespor taraftarı önünde 3 puanı almak için sahaya çıkıyor.
Aleksandar Stanojevic yönetimindeki Konyaspor, Galatasaray galibiyetinin ardından yükselişini sürdürmek istiyor.
Ümraniyespor - Konyaspor mücadelesini haberimizden takip edebilirsiniz... ÜMRANİYESPOR - KONYASPOR 11'LER
Ümraniyespor: Orkun, Serkan, Glumac, Epureanu, Onur, Kartal, Oğuz, Mrsic, Geraldo, Sekidika, Umut
Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Kahraman, Adil, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Mahir, Moreno, Pozuelo, Muhammet
ÜMRANİYESPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ümraniyespor - Konyaspor maçı 2 Nisan Pazar günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.
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