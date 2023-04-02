Haber Tarihi: 02 Nisan 2023 15:35 - Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2023 15:35

Ümraniyespor Konyaspor maçı sonucu canlı özeti izle

Ümraniyespor Konyaspor maçı canlı izle! Şifresiz olarak yayınlanan Ümraniyespor Konyaspor maçı başladı. Spor Toto Süper Lig 27. hafta maçında Ümraniyespor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

Ümraniyespor Konyaspor maçı sonucu canlı özeti izle
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında heyecan devam ediyor.
Süper Lig'in son sırasında yer alan Ümraniyespor evinde Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Ümraniyespor Konyaspor maçı canlı anlatım için tıklayınız

Recep Uçar yönetiminde son haftalarda çıkış yakalayan Ümraniyespor taraftarı önünde 3 puanı almak için sahaya çıkıyor.

Aleksandar Stanojevic yönetimindeki Konyaspor, Galatasaray galibiyetinin ardından yükselişini sürdürmek istiyor.

Ümraniyespor - Konyaspor mücadelesini haberimizden takip edebilirsiniz...

ÜMRANİYESPOR - KONYASPOR 11'LER

Ümraniyespor: Orkun, Serkan, Glumac, Epureanu, Onur, Kartal, Oğuz, Mrsic, Geraldo, Sekidika, Umut

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Kahraman, Adil, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Mahir, Moreno, Pozuelo, Muhammet


ÜMRANİYESPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Konyaspor maçı 2 Nisan Pazar günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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