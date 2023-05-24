Haber Tarihi: 24 Mayıs 2023 11:44 - Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2023 11:44

Ümit Özdağ kimi destekleyecek? Son dakika açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın görüşmesi başladı. Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu ve Özdağ açıklama yapıyor.

Ümit Özdağ kimi destekleyecek? Son dakika açıklaması
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Zafer Partisi Genel Merkezi'nde yapılan açıklamada ilk sözü Kılıçdaroğlu aldı. Kılıçdaroğlu "Mutabakat metnini birazdan açıklayacağız. Güzel sonuçlar elde ettik, umarım Türkiye'yi huzura kavuşturacak adımları atacağız" dedi.
Özdağ'sa konuşmasına Türkiye'nin en önemli sorununun 13 milyon sığınmacı olduğunu söyleyerek başladı.

Özdağ şunları söyledi:

*Türkiye'yi sığınmacılardan kurtarmak istiyoruz.

*Numan Kurtulmuş bizi ziyaret etti. Sığınmacılar konusunda ne düşünüyorsunuz diye sorduk. Anlattıkları şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu. Kılıçdaroğlu'nun hedeflerindeyse bu plan vardı. Kemal bey çok net bu politikayı izleyeceğini söyledik. Bunları konuştuk. Zafer Partisi'nin önermiş olduğu bir sene içerisinde insan haklarını gözeten bir şekilde Suriyelilerin ülkelerinde güvenliğini sağlayacak bir model üzerinde fikir birliğine vardık. Bu yüzden Zafer Partisi olarak Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik.

*Bütün seçmenlere çağrım şu: Değerli yurttaşlar, eğer Türkiye'nin Türkiye olarak kalmasını istiyorsanız, çocuklarını dışarıya güven içinde yollamak istiyorsanız 28 Mayıs'taki seçimlerde 13 milyon sığınmacıyı gönderecek politikalara, Kılıçdaroğlu'na destek verin. Bu, ülkenizin 'göçmenistan' olmamasının tek yolu

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