Ümit Özdağ kimi destekleyecek? Son dakika açıklaması

Zafer Partisi Genel Merkezi'nde yapılan açıklamada ilk sözü Kılıçdaroğlu aldı. Kılıçdaroğludedi.Özdağ'sa konuşmasına Türkiye'nin en önemli sorununun 13 milyon sığınmacı olduğunu söyleyerek başladı.*Türkiye'yi sığınmacılardan kurtarmak istiyoruz.*Numan Kurtulmuş bizi ziyaret etti. Sığınmacılar konusunda ne düşünüyorsunuz diye sorduk. Anlattıkları şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu. Kılıçdaroğlu'nun hedeflerindeyse bu plan vardı. Kemal bey çok net bu politikayı izleyeceğini söyledik. Bunları konuştuk. Zafer Partisi'nin önermiş olduğu bir sene içerisinde insan haklarını gözeten bir şekilde Suriyelilerin ülkelerinde güvenliğini sağlayacak bir model üzerinde fikir birliğine vardık. Bu yüzden Zafer Partisi olarak Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik.*Bütün seçmenlere çağrım şu: Değerli yurttaşlar, eğer Türkiye'nin Türkiye olarak kalmasını istiyorsanız, çocuklarını dışarıya güven içinde yollamak istiyorsanız 28 Mayıs'taki seçimlerde 13 milyon sığınmacıyı gönderecek politikalara, Kılıçdaroğlu'na destek verin. Bu, ülkenizin 'göçmenistan' olmamasının tek yolu