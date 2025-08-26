26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları başlıyor

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş müsabakaları 27 Ağustos'ta başlayacak.

calendar 26 Ağustos 2025 15:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları başlıyor
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş müsabakaları 27 Ağustos'ta başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda yarın ve perşembe günü yapılacak müsabakalarla lig aşamasına kalacak takımlar belli olacak.

Beşiktaş, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İsviçre'nin Lausanne takımını 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de konuk edecek.


İstanbul Başakşehir ise ilk maçta sahasında 2-1 kaybettiği Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'ya 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da konuk olacak.

Ligde play-off turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Çarşamba:

Riga (Letonya) - Sparta Prag (Çekya): (0-2)

Perşembe:

Noah (Ermenistan - Olimpija Ljubljana (Slovenya): ( 4-1)

Fredrikstad (Norveç) - Crystal Palace (İngiltere): (0-1)

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Wolfsberger (Avusturya): (1-2)

RFS (Letonya) - Hamrun Spartans (Malta): (0-1)

Rapid Wien (Avusturya) - Györi (Macaristan): (1-2)

Beşiktaş - Lausanne-Sport (İsviçre): (1-1)

Universitatea Craiova (Romanya) - İstanbul Başakşehir: (2-1)

AZ Alkmaar (Hollanda) - Levski Sofya (Bulgaristan): (2-0)

CFR Cluj (Romanya) - Hacken (İsveç): (2-7)

Differdange (Lüksemburg) - Drita (Kosova): (1-2)

Brondby (Danimarka) - Strasbourg (Fransa): (0-0)

AEK (Yunanistan) - Anderlecht (Belçika): (1-1)

Banik Ostrava (Çekya) - Celje (Slovenya): (0-1)

Arda (Bulgaristan) - Rakow (Polonya): (0-1)

Fiorentina (İtalya) - Polissya (Ukrayna): (3-0)

Rayo Vallecano (İspanya) - Neman (Belarus): (1-0)

Linfield (Kuzey İrlanda) - Shelbourne (İrlanda): (1-3)

Dinamo City (Arnavutluk) - Jagiellonia (Polonya): (0-3)

Virtus (San Marino) - Breidablik (İzlanda) : (1-2)

Servette (İsviçre) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): (1-1)

Legia Varşova (Polonya) - Hibernian (İskoçya): (2-1)

Shamrock Rovers (İrlanda) - Santa Clara (Portekiz): (2-1)

Mainz 05 (Almanya) - Rosenborg (Norveç): (1-2)

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
