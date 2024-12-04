Haber Tarihi: 04 Aralık 2024 17:33 - Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2024 17:33

Üç Aylar ne zaman başlıyor? 2025 Receb, Şaban, Ramazan ne zaman?

Üç Aylar başlangıç tarihi, Receb, Şaban ve Ramazan aylarını karşılayacak olan milyonlarca Müslüman tarafından sorgulanmaya başladı. İslam dininde büyük bir yeri olan Üç Aylar'ın başlamasıyla birlikte ilk kandil idrak edilecek ve vatandaşlar bol bol ibadet edecek. Peki, 2025 Üç Aylar ne zaman başlıyor?

Üç Aylar ne zaman başlıyor? 2025 Receb, Şaban, Ramazan ne zaman?
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İslam dünyasında maneviyatın doruk noktasına ulaştığı üç kutsal ay olan Recep, Şaban ve Ramazan, her yıl büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu özel aylar, ibadetlerin artırıldığı, duaların kabul bulduğu ve tövbelerin affa uğradığı kutsal dönemler olarak bilinir. 2025 yılı için bu üç ayların başlangıç tarihleri de Diyanet takvimiyle belirlenmiş durumda. Özellikle Ramazan ayının başlangıcı, oruç ibadetine hazırlanan Müslümanlar için oldukça önemli bir dönüm noktasıdır. 2025 yılı için üç ayların başlangıcı ve Ramazan orucunun ilk günü, hicri takvime göre hesaplanarak açıklanmıştır. Peki, 2025'te üç aylar ne zaman başlayacak? İşte Recep, Şaban ve Ramazan aylarının 2025 yılı başlangıç tarihleri!

2025 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu. Buna göre 2025 yılı üç aylar başlangıç tarihi belli oldu. Takvimde yer alan bilgiye göre üç aylar 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Recep ayı ile başlayacak.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu.

Regaib Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

2025 KANDİL GÜNLERİ

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)
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