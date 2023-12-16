Üç aylar ne zaman başlıyor? (2024-Diyanet açıklaması)

Üç ayların gelecek yıl başlama tarihi merak konusu. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin içinde yer aldığı üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlerin daha çok yapılması öneriliyor. İşte, 2024 üç ayların başlangıç tarihi...

2024'TE ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet sitesinde yer alan bilgiye göre;

Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak.

2024 KANDİL TAKVİMİ



Üç ayların başlamasından sonraki ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.

Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü kutlanacak.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.



GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı6 Şubat Salı: Mirac Kandili24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi9 Nisan Salı: Arefe10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)15 Haziran Cumartesi: Arefe16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı16 Temmuz Salı: Aşure Günü14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili