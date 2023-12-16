Haber Tarihi: 16 Aralık 2023 13:21 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 13:21

Üç aylar ne zaman başlıyor? (2024-Diyanet açıklaması)

Üç ayların ne zaman başlayacağı, tüm İslam camiası tarafından merak ediliyor. Üç aylar, hicri takvime göre Receb, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan dönem olurken, her yıl 11 gün öne geliyor. Peki, 2024 üç aylar ne zaman idrak edilecek?

Üç aylar ne zaman başlıyor? (2024-Diyanet açıklaması)
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Üç ayların gelecek yıl başlama tarihi merak konusu. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin içinde yer aldığı üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlerin daha çok yapılması öneriliyor. İşte, 2024 üç ayların başlangıç tarihi...

2024'TE ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet sitesinde yer alan bilgiye göre;

Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak.

2024 KANDİL TAKVİMİ

Üç ayların başlamasından sonraki ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.

Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü kutlanacak.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.
 2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe


10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

16 Temmuz Salı: Aşure Günü

14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

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