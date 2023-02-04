Haber Tarihi: 04 Şubat 2023 17:47 - Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2023 17:47

Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 Diyanet üç aylar (Recep, Şaban, Ramazan) ne zaman?

Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 Diyanet üç aylar (Recep, Şaban, Ramazan) ne zaman? sorusunun yanıtı, binlerce Müslüman tarafından merakla araştırılıyor. Mübarek üç ayların gelmesiyle birlikte bu özel günü dualar ve ibadetlerle gerçekleştirecek olan kişiler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimini sorguluyor. Peki, 2023 üç aylar ne zaman başlayacak?

Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 Diyanet üç aylar (Recep, Şaban, Ramazan) ne zaman?
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Üç aylar için geri sayım başladı. Üç ayların ilk ayı olan ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de hürmet duyulması emredilen 4 haram aydan Recep ayı Ocak ayı içerisinde başlayacak. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'ne göre 2023 üç aylar başlangıç tarihi...
2023 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye ediliyor.
Üç Aylar, 2023 yılında Receb ayının ilk günü olan 23 Ocak 2023 tarihinde başlayacak.

Şaban ayı ise 21 Şubat 2023 Salı günü başlayacak.

2023 Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.

2023 KANDİL TARİHLERİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.

Mevlid Kandili 2023, 27 Eylül Çarşamba gecesine denk geliyor.

ÜÇ AYLAR ORUCU TUTMANIN FAZİLETİ

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.


2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

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