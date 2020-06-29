TYT kaç netle baraj geçilir sorusunun cevabını arayan öğrenciler internette araştırmalar yapıyor. YKS'de barajı geçmek için kaç doğru yapmak gerekiyor? 2020 YKS'de baraj puanı için kaç net lazım? İşte yanıtı YKS baraj puanı, bu yılla sınırlı kalmak şartıyla aşağıya çekildi. YKS baraj puanında bu seneye özel yapılan değişikliğin ardından birtakım soru işaretleri oluştu. Bu soru işaretlerinden bir tanesi de "YKS'de barajı geçmek için kaç net yapmak gerekiyor?" şeklinde. İşte konuyla ilgili merak edilenler…Toplamı 150'ye denk gelen çok fazla doğru sayı kombinasyonu var. Dolayısıyla bu sorunun cevabı doğruların hangi dersten olduğuna göre değişir. Diğer tüm testlerin boş olduğunu varsayarsak, Türkçe ve Matematik'ten toplan 16 net yaplınca baraj geçiliyor.Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. YKS'de adaylar lise son sınıfın ikinci dönemindeki derslerden muaf tutuldu. YKS birinci dönem ders konuları ile uygulanacak.Sabah'ta yer alan habere göre; Öncelikle TYT'de barajı geçebilmek için Türkçe ve Matematik derslerinden puan almak gerekiyor. ÖSYM'nin YKS kılavuzunda ilgili madde şu şekilde yer alıyor:"TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır."Yani TYT barajı ilk şartı, TYT Matematik ya da TYT Türkçe testlerinin en az birinde, 0.5 ham puan yapmış olmak.TYT puanı 150'nin üzerinde olan öğrencilerin tercih için puanı hesaplanıyor. Bu öğrenciler, TYT ile alım yapan ön lisans bölümleri için tercih yapabiliyor. Bu şartı sağlayan öğrencilerden ek olarak AYT'de 170 barajını geçenler, AYT ile alım yapan lisans bölümlerini tercih edebilir.TYT'den 150 puan almak için; TYT Matematik ve TYT Türkçe testlerinin en az birinde 0.5 ham puan almış olmayı gerektiriyor.ÖSYM, puan türlerinin hesaplanmasına ilişkin tüm detayları sınav kılavuzunda yayınlıyor.