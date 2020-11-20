Twitter story nasıl kullanılır, twitter story kullanma yöntemi, twitter story yapılması gerekenler (20 Kasım Cuma)

Yeni gelen güncelleme ile birlikte twitter story nasıl kullanılır soruları da artmış durumda. Sosyal medyanın en etkili uygulamalarından twitter story nasıl kullanırlır merak edenler araştırmalarını yapıyor. Twitter kullanıcıları artık bilinen adıyla twitter hikaye, twitter story veya twitter fleets olarak yeni ismiyle atabilecek. Bir çok sosyal medya platformunda olan story artık twitter üzerinde de olabilecek. Yeni gelen güncelleme ile twitter story atabilecek olan kullanıcılar yeni özelliği aralarında tartışmaya başladı. Peki twitter story nedir? Twitter story nasıl kullanılır? Twitter story nasıl atılır? Detayları haberimizden okuyabilirsiniz.
TWITTER FLEETS NASIL KULLANILIR?
That thing you didn't Tweet but wanted to but didn't but got so close but then were like nah.
We have a place for that now—Fleets!
Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH
— Twitter (@Twitter) November 17, 2020