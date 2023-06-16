Haber Tarihi: 16 Haziran 2023 16:05 - Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2023 16:05

TUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2023: TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM TUS sonuç sorgulama ekranı)

TUS tercih sonucu sorgulama ekranı, tercih sürecinin sona ermesiyle adaylar tarafından ilgi görüyor. Uzmanlık eğitimi almak isteyen doktor tercihlerini 1-8 Haziran tarihleri arasında tamamladı. Uzmanlık alanlarını belirlemek için tercihlerini yapan adaylar 2023 TUS 1. dönem tercih sonucu için ÖSYM'den gelecek açıklamaya odaklandı. Yerleştirme işleminde, 2023-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Peki TUS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023-TUS 1. Dönem tercih sonucu sorgulama ekranı...

TUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2023: TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM TUS sonuç sorgulama ekranı)
Abone Ol
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 1-8 Haziran tarihleri arasında ÖSYM tarafından tamamlanan tercih işlemlerinin ardından gözler TUS tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, 2023 TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 
TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

TUS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TUS tercih sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar TC kimlik numarası ve şifresi ile yerleştirme sonuçlarını görüntüleyebilecek.

YDUS NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın 6 Mayıs'tan 4 Haziran'a ertelendiğini duyurmuştu.

TUS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav ve
yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.


SONUÇ DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan duyuruda; "15 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Temel Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 74 numaralı sorunun "E" olarak girilmiş cevabının "C" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

2023 TUS 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'de konuyla ilgili gelen açıklama şu şekilde: "15 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Temel Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 74 numaralı sorunun "E" olarak girilmiş cevabının "C" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir."

 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
TUS
Gündem

Diğer Haberler

Kazakevics: ''İki takım da kendi stilini ortaya koydu'' Milli Takım Kazakevics: ''İki takım da kendi stilini ortaya koydu''
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 12 maç: 36 gol Milli Takım 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 12 maç: 36 gol
Türkiye, Letonya'yı son 2 maçtada yendi Milli Takım Türkiye, Letonya'yı son 2 maçtada yendi
Abdülkerim Bardakcı ilk maçında ilk golünü attı Milli Takım Abdülkerim Bardakcı ilk maçında ilk golünü attı
Mehmet Büyükekşi: 'Öldük öldük dirildik' Milli Takım Mehmet Büyükekşi: "Öldük öldük dirildik"
Hakan Çalhanoğlu: 'Daha iyi olmalıyız' Milli Takım Hakan Çalhanoğlu: "Daha iyi olmalıyız"
Abdülkerim Bardakcı: 'Puan farkını açacağız' Milli Takım Abdülkerim Bardakcı: "Puan farkını açacağız"
Bakasetas attı, Yunanistan kazandı Dünya Futbolu Bakasetas attı, Yunanistan kazandı
İrfan Can Kahveci: 'Biliyordum' Milli Takım İrfan Can Kahveci: "Biliyordum"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Montella için yardımcısından açıklama geldi!
2
Talisca: "Felipe Melo da biliyor"
3
Letonya - Türkiye: 11'ler
4
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olay çağrı!
5
Montella, Fenerbahçe için transfer listesini hazırladı
6
Mauro Icardi'ye çılgın teklif!
7
Juventus, Galatasaray'ı zorluyor!

SON HABERLER

yukarı ok