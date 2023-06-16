TUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2023: TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM TUS sonuç sorgulama ekranı)

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 1-8 Haziran tarihleri arasında ÖSYM tarafından tamamlanan tercih işlemlerinin ardından gözler TUS tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, 2023 TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.TUS tercih sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar TC kimlik numarası ve şifresi ile yerleştirme sonuçlarını görüntüleyebilecek.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın 6 Mayıs'tan 4 Haziran'a ertelendiğini duyurmuştu.Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav veyerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.ÖSYM'den yapılan duyuruda; "15 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Temel Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 74 numaralı sorunun "E" olarak girilmiş cevabının "C" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.ÖSYM'de konuyla ilgili gelen açıklama şu şekilde: "15 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Temel Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 74 numaralı sorunun "E" olarak girilmiş cevabının "C" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir."