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TUS 1. dönem ek yerleştirme kontenjanları: TUS ek tercih işlemleri ne zaman, nasıl yapılır?
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2025 17:20 -
Güncelleme Tarihi:
01 Temmuz 2025 17:20
TUS 1. dönem ek yerleştirme kontenjanları: TUS ek tercih işlemleri ne zaman, nasıl yapılır?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) geride bıraktığımız mart ayında gerçekleşmişti. Adaylar 21-27 Mayıs tarihleri arasında tercih işlemlerini yaptı ve 3 Haziran'da yerleştirme sonuç bilgisi paylaşıldı. Herhangi bir yere yerleşemeyen adaylar için TUS 1. dönem ek yerleştirme süreci de başladı. ÖSYM TUS ek kontenjanları paylaştı. Peki, 1. dönem TUS ek tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) geride bıraktığımız mart ayında gerçekleşmişti. Adaylar 21-27 Mayıs tarihleri arasında tercih işlemlerini yaptı ve 3 Haziran'da yerleştirme sonuç bilgisi paylaşıldı. Herhangi bir yere yerleşemeyen adaylar için TUS 1. dönem ek yerleştirme süreci de başladı. ÖSYM TUS ek kontenjanları paylaştı. Peki, 1. dönem TUS ek tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?
1. DÖNEM TUS TERCİH İŞLEMLERİ BAŞLADI
ÖSYM tarafından Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına dair ilk yerleştirme süreci haziran ayı başında tamamlanmıştı. Ek tercih sürecini bekleyen adaylar için tercih işlemleri 1-7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
Öte yandan ek tercih kontenjanları da ÖSYM tarafından paylaşıldı.
TUS EK TERCİH NASIL YAPILIR?
Ek tercihleri ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden aday
tarafından, bireysel olarak yapılacak. Ek yerleştirme ücreti 130 TL,
ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak. (https://odeme.osym.gov.tr veya https://sanalpos.osym.gov.tr). Banka/ATM'den
ödeme yapılmıyor.
Adaylar, bu ücreti tercih işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresince ve
tercih süresinin bitiminden sonraki ilk gün saat 23.59'a kadar yatıracaklardır. Bu ücreti yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.
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