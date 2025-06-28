Türkiye - Litvanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Potanın Perileri Avrupa Şampiyonası'nda 7. maçına çıkıyor

Kadınlar Eurobasket 7.'lik maçında Türkiye ile Litvanya Yunanistan'ın Pire şehrinde karşılaşıyor. Maçın kazananı adını Dünya Kupası elemelerine yazdırabilecek. Türkiye, çeyrek finalde İtalya ile karşılaşmış ve mağlup olarak madalyaya veda etmişti. İşte, Türkiye - Litvanya basket maçı ayrıntıları...



TÜRKİYE - LİTVANYA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



A Milli Kadın Basketbol Takımımız, 7.'lik maçı kapsamında Litvanya ile Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda 29 Haziran Pazar günü saat 11.45'te karşılaşacak. Maç TRT Spor'dan aktarılacak.



Milliler, Almanya ve Çekya'nın katılımları kesinleştiği için Litvanya'yı yenmesi halinde Dünya Kupası elemelerinde yer alma hakkı kazanacak.



Fransa, İtalya, İspanya ve Belçika'nın katılmayı garantilediği 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasına dahil olacak son ülke, Litvanya-Türkiye maçıyla belirlenecek. Almanya Dünya Kupası evsahibi olduğundan direkt katılım hakkına sahip.



FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında Fransa'ya 71-69 yenildi, ikinci karşılaşmada İsviçre'yi 91-67, son müsabakada ise ev sahibi Yunanistan'ı 83-72 mağlup etti.



Grubunu 2 galibiyet ve bir mağlubiyetle ikinci sırada bitiren Milliler, adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde İtalya'ya uzatmada 76-74 mağlup olarak finallere veda etti ve klasman maçlarına kaldı. Milli takım, ilk klasman müsabakasında ise Almanya'ya 93-73 yenildi.

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