Türkiye Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Bulgaristan voleybol maçı nereden, nasıl izlenir?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, E Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Sporseverler bu heyecanlı mücadelenin nasıl ve nereden izleneceğini merak ediyor.



TÜRKİYE BULGARİSTAN VOLEYBOL MAÇI NEREDEN İZLENİR?



Türkiye-Bulgaristan maçı, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın E Grubu ikinci karşılaşması olarak 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 15.30'da gerçekleşecek. Filenin Sultanları maçı, TRT 1 üzerinden canlı yayınlanacak. Ayrıca maç Volleyball World TV (VBTV) platformunda da dünya genelinde canlı olarak izlenebilecek.



FİLENİN SULTANLARI MAÇI HANGİ KANALDA?



Filenin Sultanları'nın Bulgaristan ile oynayacağı maç, Türkiye'de TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. TRT 1, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 15.30'da başlayacak maçı ücretsiz olarak sporseverlerle buluşturacak.



TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI ÖNE ÇIKAN DETAYLAR



Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 15:30'da (Türkiye saatiyle) oynanacak. Maç, Tayland'ın Chiang Mai şehrinde düzenleniyor.



Türkiye, gruptaki ilk maçında İspanya'yı 3-0 mağlup ederek güçlü bir başlangıç yaptı. Bulgaristan ise Kanada'ya 3-1 yenildi. Bu nedenle, Türkiye'nin bu maçta da galibiyet alarak grup liderliği için avantaj sağlaması bekleniyor.

