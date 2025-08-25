Haber Tarihi: 25 Ağustos 2025 13:30 - Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2025 13:30

Türkiye Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Bulgaristan voleybol maçı nereden, nasıl izlenir?

Filenin Sultanları, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Bulgaristan ile ikinci maçına çıkarken taraftarlar maçın yayın bilgilerini ve izleme seçeneklerini araştırıyor. Türkiye Bulgaristan voleybol maçı şifresiz izlenebilecek. Kaptan Eda Erdem'in ilk 6 başlayıp başlamayacağı ise merak ediliyor.

Türkiye Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Bulgaristan voleybol maçı nereden, nasıl izlenir?
Abone Ol
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, E Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Sporseverler bu heyecanlı mücadelenin nasıl ve nereden izleneceğini merak ediyor.

TÜRKİYE BULGARİSTAN VOLEYBOL MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Türkiye-Bulgaristan maçı, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın E Grubu ikinci karşılaşması olarak 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 15.30'da gerçekleşecek. Filenin Sultanları maçı, TRT 1 üzerinden canlı yayınlanacak. Ayrıca maç Volleyball World TV (VBTV) platformunda da dünya genelinde canlı olarak izlenebilecek.

FİLENİN SULTANLARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları'nın Bulgaristan ile oynayacağı maç, Türkiye'de TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. TRT 1, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 15.30'da başlayacak maçı ücretsiz olarak sporseverlerle buluşturacak.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 15:30'da (Türkiye saatiyle) oynanacak. Maç, Tayland'ın Chiang Mai şehrinde düzenleniyor.

Türkiye, gruptaki ilk maçında İspanya'yı 3-0 mağlup ederek güçlü bir başlangıç yaptı. Bulgaristan ise Kanada'ya 3-1 yenildi. Bu nedenle, Türkiye'nin bu maçta da galibiyet alarak grup liderliği için avantaj sağlaması bekleniyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Dortmund'dan Jobe Bellingham'ın ailesine yasak! B. Dortmund Dortmund'dan Jobe Bellingham'ın ailesine yasak!
Galatasaray'dan Belçika'ya gidiyor: Efe Akman Galatasaray Galatasaray'dan Belçika'ya gidiyor: Efe Akman
Artem Dovbyk, Villarreal yolunda! Futbol Artem Dovbyk, Villarreal yolunda!
Arsenal'den stoper hamlesi: Hincapie! Arsenal Arsenal'den stoper hamlesi: Hincapie!
Tercih yapmayanlar ek tercih yapabilir mi? Gündem Tercih yapmayanlar ek tercih yapabilir mi?
Avrupa'nın 5 büyük liginde genel görünüm Premier Lig Avrupa'nın 5 büyük liginde genel görünüm
Sadettin Saran, resmen başkan adayı! Fenerbahçe Sadettin Saran, resmen başkan adayı!
Menemen FK'dan Bilal Kısa yönetiminde iyi başlangıç TFF 2. Lig Menemen FK'dan Bilal Kısa yönetiminde iyi başlangıç
Arsenal'de sakatlık şoku: Bukayo Saka Arsenal Arsenal'de sakatlık şoku: Bukayo Saka
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'dan Lamine Camara sürprizi!
2
Benfica'da Kerem Aktürkoğlu huzursuzluğu!
3
Fenerbahçe'nin Santiago Gimenez planı!
4
Beşiktaş'tan Toure için KAP!
5
Galatasaray'dan Singo'ya 28 milyon euro!
6
Udinese'den Zaniolo için açıklama!
7
Samsunspor, Ahmed Kutucu'yu istiyor

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.