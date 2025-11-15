Türkiye - Bulgaristan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Türkiye - Bulgaristan maçı canlı izle şifresiz

2026 FIFA Dünya Kupası'de bu hafta Türkiye ve Bulgaristan karşı karşıya gelecek. Mücadele TV8 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TV8 canlı izle, TV8 şifresiz" araması yapıyor. Türkiye - Bulgaristan maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.Türkiye - Bulgaristan maçını şifresiz ve canlı izlemek için TV8'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TV8'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.2026 FIFA Dünya Kupası'de bu Türkiye, Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Türkiye - Bulgaristan maçı TV8 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.Türkiye - Bulgaristan maçı 15 Ekim Çarşamba günü saat 17:00'da oynanacak mücadele, TV8 kanalından canlı olarak izlenebilecek.