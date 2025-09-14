Haber Tarihi: 14 Eylül 2025 17:27 - Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2025 17:27

Türkiye - Almanya final maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Türkiye - Almanya basketbol maçı ne zaman?

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda kupa için sahaya çıkıyor. Basketbol milli maçı ne zaman, hangi kanalda soruları da müsabakayı anbean takip etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. 12 Dev Adam, EuroBasket 2025 final maçında Almanya ile mücadele edecek. A Milli Takım'ın 24 yıl adını finale yazdırmayı başardığı turnuvada Avrupa'nın en büyüğü belli olacak. Ay yıldızlı ekip, şampiyonada grubunu 5'te 5 yaparak lider tamamladı. Daha sonra son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde Polonya'yı eledi ve yarı finalde de Yunanistan'ı mağlup ederek finale yükseldi. Peki Türkiye Almanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Milli basketbol final maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte ayrıntılar...

Türkiye Almanya milli basketbol maçı için geri sayım başladı. A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez final için sahneye çıkıyor. 12 Dev Adam, ilk kez ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de adını finale yazdırmıştı. Milliler, o dönem finaldeYugoslavya'ya 78-69 yenilmiş ve turnuva ikincisi olmuştu. Bununla birlikte EuroBasket 2025'te de A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan'a resmi maçlarda 15 yıl sonra üstünlük sağladı. Ay yıldızlı ekip turnuvada ikinci kez final oynayacak. 12 Dev Adam, Almaya'ya üstünlük kurması durumunda Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk şampiyonluğuna kavuşacak ve kupayı kaldıran taraf olacak. Peki basketbol milli final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Almanya basketbol maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

EUROBASKET 2025 FİNAL MAÇI || TÜRKİYE ALMANYA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda kupanın sahibi belli oluyor. Türkiye, turnuvada ikinci defa final oynayacak ve ilk kupasını kazanmak için mücadele edecek.

Türkiye Almanya milli basketbol maçı saat bu akşam (14 Eylül) 21.00'de başlayacak. Arena Riga'da oynanacak müsabaka TRT 1 ekranlarından naklen ve canlı olarak takip edilebilecek.

TURNUVADA İLK DEFA 8'DE 8'LİK GALİBİYET SERİSİ

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Milliler, EuroBasket 2025'te peş peşe çıktığı 8 karşılaşmayı kazanarak en uzun galibiyet serisine imza attı.

Türkiye, EuroBasket 1957'de üst üste 7 müsabakada sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

TARAFLAR 12. DEFA KARŞI KARŞIYA

A Milli Basketbol Takımı, Almanya ile resmi maçlarda 12. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 11 müsabakanın 4'ünü Türkiye, 7'sini Almanya kazandı.

Ay-yıldızlı takım, Almanya ile son maçını EuroBasket 2015'te oynadı. Türkiye, grup aşamasında yapılan mücadeleyi 80-75 kazandı.

İKİ EKİBİN İSTATİSTİKLERİ

Türkiye ile Almanya'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki istatistikleri şöyle:

Sayı: 91,1/101,4

Ribaunt: 37/40,1

Asist: 23/21,4

Top çalma: 7,5/8,8

Blok: 3,4/4

Top kaybı: 12,5/9,4

NOT: Ortalama olarak hesaplanan istatistiklerde ilk takım Türkiye, ikinci ekip Almanya olarak yazılmıştır.
