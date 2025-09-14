Türkiye - Almanya final maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Türkiye - Almanya basketbol maçı ne zaman?

Türkiye Almanya milli basketbol maçı için geri sayım başladı. A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez final için sahneye çıkıyor. 12 Dev Adam, ilk kez ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de adını finale yazdırmıştı. Milliler, o dönem finaldeYugoslavya'ya 78-69 yenilmiş ve turnuva ikincisi olmuştu. Bununla birlikte EuroBasket 2025'te de A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan'a resmi maçlarda 15 yıl sonra üstünlük sağladı. Ay yıldızlı ekip turnuvada ikinci kez final oynayacak. 12 Dev Adam, Almaya'ya üstünlük kurması durumunda Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk şampiyonluğuna kavuşacak ve kupayı kaldıran taraf olacak. Peki basketbol milli final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Almanya basketbol maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda kupanın sahibi belli oluyor. Türkiye, turnuvada ikinci defa final oynayacak ve ilk kupasını kazanmak için mücadele edecek.

Türkiye Almanya milli basketbol maçı saat bu akşam (14 Eylül) 21.00'de başlayacak. Arena Riga'da oynanacak müsabaka TRT 1 ekranlarından naklen ve canlı olarak takip edilebilecek.

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Milliler, EuroBasket 2025'te peş peşe çıktığı 8 karşılaşmayı kazanarak en uzun galibiyet serisine imza attı.

Türkiye, EuroBasket 1957'de üst üste 7 müsabakada sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

A Milli Basketbol Takımı, Almanya ile resmi maçlarda 12. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 11 müsabakanın 4'ünü Türkiye, 7'sini Almanya kazandı.

Ay-yıldızlı takım, Almanya ile son maçını EuroBasket 2015'te oynadı. Türkiye, grup aşamasında yapılan mücadeleyi 80-75 kazandı.

Türkiye ile Almanya'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki istatistikleri şöyle:

Sayı: 91,1/101,4

Ribaunt: 37/40,1

Asist: 23/21,4

Top çalma: 7,5/8,8

Blok: 3,4/4

Top kaybı: 12,5/9,4

NOT: Ortalama olarak hesaplanan istatistiklerde ilk takım Türkiye, ikinci ekip Almanya olarak yazılmıştır.