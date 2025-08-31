Trabzonspor Samsunspor maçı canlı izle kesintisiz donmadan

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Samsunspor Papara Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri... TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI, TIKLA



Trabzonspor ile Samsunspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Zubkov, Folcarelli, Okay, Olaigbe, Augusto, Onuachu.Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Ntcham, Makoumbou, Musaba, Holse, Emre, Mouandilmadji.Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme takımda yer alamayacak.Trendyol Süper Lig'e 3'te 3 galibiyetle fırtına gibi başlayan Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Samsunspor'u sahasında ağırlayacak. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde rakiplerini bir bir yıkan bordo- mavililer, galibiyet serisini Samsun karşısında da kazanarak sürdürmek istiyor. Konuk ettiği rakibine son 6 maçta yenilmeyen Fırtına, en son 2002-03'te 1-0'lık skorla boyun eğmişti. Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme forma giyemeyecek. Trabzonspor teknik ekibi, Samsunspor'un bugüne kadar ligde oynadığı maçların yanı sıra hafta içerisinde Avrupa Ligi play-off'unda Panathinaikos müsabakasını da yakından takip etti. Tekke ve kurmaylarının aldığı notları oyunculara detaylı bir şekilde aktardığı öğrenildi. Ayrıca Antalyaspor maçının ikinci yarısındaki oyun dalgalanmasıyla ilgili futbolculara uyarıların yapıldığı kaydedildi.Trabzonspor ile Samsunspor karşılaşması öncesi biletler tükenmek üzere. Satışa sunulan biletlerin yüzde 85'inin bittiği ve kalan 5 bin biletin de tükenmesi bekleniyor. Bordomavili taraftarlar, lige üçte üç yaparak başlayan takımlarına bu maçta coşkulu bir destek vermek istiyor. Stadın hınca hınç dolması umuluyor.Trabzonspor, Muhammed Cham'ı Slavia Prag'a yolladı. Fırtına 600 bin Euro kiralama ücreti alacak. Avusturyalı on numaranın satın alma opsiyonu ise 5.5 milyon Euro... Bir diğer ayrılık da Batista Mendy ile yaşandı. Bordo-mavililer, Fransız ön liberoyu sezon sonuna kadar kiralık olarak Sevilla'ya gönderdi. 1 milyon Euro kiralama bedeli elde edilecek ve sözleşmede zorunlu olmayan satın alma opsiyonu yer alacak.UEFA Avrupa Ligi play-off müsabakalarında statü gereği forma giyemeyen yeni transfer Afonso Sousa'nın Trabzonspor karşısında forma giymesi bekleniyor. Samsunspor'un ligin 3. haftasındaki Kasımpaşa maçı UEFA Avrupa Ligi Play-off müsabakası nedeniyle ertelenmişti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. Papara Park'ta saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.



TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMU



Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk hafta sahasında Kocaelispor'u, ikinci haftada deplasmanda Kasımpaşa'yı üçüncü hafta da evinde Hesap.com Antalyaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup eden bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Sezona Gençlerbirliği ve Kocaelispor galibiyetleri ile başlayan Samsun ekibi, Trabzonspor maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.



