Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.



Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Karşılaşmada Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 6. dakikada Edin Visca kaydetti.



Mücadelede Trabzonspor'da Bruno Peres, 74 ve 75. dakikada gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kasımpaşa'da ise Valentin Eysseric 75'te kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Trabzonspor, üst üste ikinci galibiyetini aldı ve Süper Lig'de puanını 57'ye yükseltti. 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Kasımpaşa ise 27 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, bu kez kendi sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.



TRABZONSPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK



Trabzonspor, ligde en son oynadığı Galatasaray maçı 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.



Teknik direktör Abdullah Avcı, orta alan kurgusunda değişiklik yaptı. Avcı, Berat Özdemir'i yedek kulübesine çekerken Siopis'e görev verdi. Kovid-19 testi dün negatife dönen Bekasetas maç kadrosuna alınırken sakatlığı düzelen Abdülkadir Ömür, bu oyuncunun yerine forma giydi.



Sakatlığı devam eden Hamsik ve Koita maç kadrosunda bulunmazken sakatlığı geçen Djaniny ise yedeklerde yer aldı.



Yenilerden Kouassi yedek kulübesinde



Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle gittiği milli takım kampından dönen yeni transfer Kouassi, ilk kez maç kadrosunda kendine yer buldu.



Yeni transferlerden Taha Altıkardeş, Butan Kör, Kerem Şen, Enis Destan ise maç kadrosuna dahil edilmedi.



Hüseyin Türkmen, kadroda yok



Trabzonspor'da stoper oyuncusu Hüseyin Türkmen, maç kadrosuna alınamadı.



Teknik direktör Abdullah Avcı, stoperde Denswil ile Hugo'ya görev verirken genç oyuncu Ahmetcan Kaplan, kadroda alternatif olarak bulundu.



Trabzonspor taraftarları şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan takımlarına büyük destek verdi. Medical Park Stadı tribünlerinin tamamını dolduran taraftarlar, takımlarına da coşkuyla tezahüratlarda bulundular.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada Ben Quanes'in sol taraftan ortasında, ceza alanı içinde Umut Bozok'un yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kontrol etti.



6. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Dorukhan Toköz'ün pasında, ceza alanı içinde Visca'nın sert ve düzgün vuruşunda, top üst direğin altına çarparak filelerle buluştu. 1-0



12. dakikada Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı serbest atışta, arka direkteki Eren Elmalı'nın kafa vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır da kaldı.



20. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortasında, arka direkte Eren Elmalı'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede topu kontrol etti.



21. dakikada Hadergjonaj'ın hızlı kullandığı faul atışında, sağ çaprazdan ceza alanına giren Travnik'in yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topa sahip oldu.



44. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Hugo'nun kafa vuruşunda top kaleci Ertuğrul Taşkıran da kaldı.



Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





69. dakikada Fall'ın pasında ceza alanına hareketlenen Eysseric'in şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top üst direkten oyun alınana döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



75. dakikada Trabzonpor'da Bruno Peres, Kasımpaşa'da da Eysseric ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu da kırmızı kart gördü.



78. dakikada Serkan Asan'ın sağdan ortasına ceza alanı içinde Cornelius'un kafa vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran yatarak topa sahip oldu.



85. dakikada Visca'nın ceza alanı sağ çaprazında yerden şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kontrol etti.



Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.



Stat: Medical Park



Hakemler: Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Esat Sancaktar



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Denswil, Hugo, Puchacz, Dorukhan Toköz (Dk. 71 Berat Özdemir), Siopis, Abdülkadir Ömür (Dk. 77 Serkan Asan), Visca (Dk. 90+1 Bakasetas), Nwakaeme (Dk. 71 Yusuf Erdoğan), Cornelius (Dk. 90+1 Djaniny)



Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Brecka, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Travnik (Dk. 46 Eysseric), Ahmet Engin (Dk. 46 Fall), Ben Quanes (Dk. 87 Tunay Torun), Hajradinovic, Umut Bozok



Gol: Dk. 6 Visca (Trabzonspor)



Kırmızı Kartlar: Dk. 75 Peres (Trabzonspor) Dk. 75 Eysseric, Dk. 75 Sami Uğurlu (Teknik sorumlu) (Kasımpaşa)



Sarı kartlar: Dk. 22 Dorukhan Toköz (Trabzonspor) Dk. 42 Eren Elmalı, Dk. 65 Fall, Dk. 90+5 Brecka (Kasımpaşa)









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