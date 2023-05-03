Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü'nü konuk edecek olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
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03 Mayıs 2023 19:39
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi oynadı.

Trabzonspor, perşembe günü yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam edecek.

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