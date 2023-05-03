Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi oynadı.
Trabzonspor, perşembe günü yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam edecek.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi oynadı.
Trabzonspor, perşembe günü yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam edecek.
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