Haber Tarihi: 03 Kasım 2024 13:41 - Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2024 13:41

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı kadrosu; Muhtemel ilk 11'ler

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine artık saatler kaldı. Trabzonspor-Fenerbahçe maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri de netleşiyor. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte TS - FB derbisinin tüm detayları...

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı kadrosu; Muhtemel ilk 11'ler
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanından galibiyetle dönmek ve Galatasaray'ın bay geçtiği haftada 3 puan alarak puan farkını azaltmak istiyor. Peki, Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşacak.
Papara Park'ta saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Atilla Karaoğlan oturacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak 

Ligde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 20 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Samsunspor beraberliğinin ardından önce UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'la 1-1 berabere kalan Jose Mourinho'nun ekibi, ardından ligde Sipay Bodrum FK'yi 2-0'lık skorla geçmeyi başardı.

Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftayı kayıpsız atlatmak isteyen Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını da 5'e indirmeyi hedefliyor. 

Ligde ilk 9 maçta 12 puan ile 9. sırada yer alan, en son Göztepe deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer ise, Fenerbahçe karşısında kazanarak hem moral bulmak hem de üst sıralara doğru tırmanmak istiyor.

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TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER

 

Trabzonspor XI: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Visca, Ozan, Nwakaeme, Banza.



 

Fenerbahçe XI: Livakovic, Osayi Samuel, Djiku, Becao, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri.


 

Fenerbahçe'de 2 eksik

 

Trabzonspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de 2 isim forma giyemeyecek.

 

Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde, takımı yalnız bırakacak.

 

Samsunspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle Hollanda'da ameliyat edilen Oosterwolde, uzun süre formasından uzak kalacak.

 

Trabzonspor'un eksikleri

 

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Serdar Saatçı ile Serkan Asan, kadroda yer almayacak.

 

Fred döndü

 

Samsunspor karşısında gördüğü sarı kart sebebiyle Bodrum FK müsabakasında forma giyemeyen Brezilyalı futbolcu Fred, Trabzonspor karşısında formasına kavuşuyor.

 

Bu sezon ligde 6, Avrupa'da da 5 maçta sahaya çıkan Fred, 3 gol atarken 3 de asist yaptı.

 

Fred, geçen sezon Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydetmişti.

 

Fenerbahçe taraftarı yok

 

Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor deplasmanında takımını destekleyemeyecek.

 

Geçen sezon Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı karşılaşmanın ardından olaylar çıkmıştı.

 

Trabzon İl Güvenlik Kurulu, ev sahibi ekibin talebi doğrultusunda karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verirken, müsabakada 3 bin 500 görevlinin yer alacağı belirtildi.

 

Trabzonspor-Fenerbahçe rekabetinde 136. randevu

 

Trabzonspor ile Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de yapacakları maçla 136. kez karşı karşıya gelecek.

 

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Papara Park'ta kozlarını paylaşacak iki ekip, ligde ise bugüne dek 102 kez karşılaştı.

 

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 50 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 8 farklı üstünlüğü bulunuyor.

 

Rekabette 102 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 135 maçtan 52'sini sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı.

 

Bu maçlarda Fenerbahçe 173 gol atarken, Trabzonspor 154 gol sevinci yaşadı.

 

Ligde oynanan 102 maçta Fenerbahçe önde

 

İki takım lig tarihinde 102 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine karşı 41-27 üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligdeki 34 maçta ise puanları paylaştı.

 

Lig maçlarında Fenerbahçe'nin 137 golüne Trabzonspor 108 golle karşılık verdi.

 

Trabzonspor iç sahada galibiyet sayısında üstün

 

İki takım arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor.

 

Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 57 maçta Trabzonspor 25, Fenerbahçe 19 galibiyet alırken, taraflar 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

 

Bu müsabakalarda Trabzonspor 69, Fenerbahçe 62 gol attı.

 

Ligde ise Trabzon'daki 51 maçtan 20'sini bordo-mavili takım kazandı, sarı-lacivertliler 19 galibiyet elde etti, 12 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'daki lig maçlarında Fenerbahçe 60, Trabzonspor ise 59 gol kaydetti.

 

En farklı galibiyetler

 

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.

 

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

 

En gollü maçlar

 

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.

 

Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

 

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan lig maçından 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig mücadelesini de 5-2 kazandı.

 

İki takımın geçen yıl ligde karşı karşıya geldiği 2 maç da 3-2 sonuçlandı.

 

Trabzonspor, Kadıköy'de rakibini 3-2 mağlup edip ligdeki tek yenilgisini aldırırken, Fenerbahçe de Trabzon'dan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

 

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