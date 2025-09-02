Trabzonspor'da milli kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olmasının ardından gözler yeni kaleci transferine çevrildi.
Sky DE'nin haberine göre bordo mavili ekip, Manchester City'nin 32 yaşındaki file bekçisi Stefan Ortega için harekete geçti.
KARİYERİ
Alman kaleci kariyerinde; 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 İngiltere Premier Lig, 1 UEFA Süper Kupası, 1 İngiltere Kupası, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası, 1 Almanya 2. Bundesliga ve 2 Almanya Westfalen Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Trabzonspor'dan kaleci hamlesi: Stefan Ortega
Trabzonspor, Manchester City'nin Alman kalecisi Stefan Ortega ile ilgileniyor.
Trabzonspor'da milli kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olmasının ardından gözler yeni kaleci transferine çevrildi.
