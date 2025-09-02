Trabzonspor'dan kaleci hamlesi: Stefan Ortega

Trabzonspor, Manchester City'nin Alman kalecisi Stefan Ortega ile ilgileniyor.

calendar 02 Eylül 2025 17:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'dan kaleci hamlesi: Stefan Ortega
Trabzonspor'da milli kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olmasının ardından gözler yeni kaleci transferine çevrildi.

Sky DE'nin haberine göre bordo mavili ekip, Manchester City'nin 32 yaşındaki file bekçisi Stefan Ortega için harekete geçti.

KARİYERİ

Alman kaleci kariyerinde; 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 İngiltere Premier Lig, 1 UEFA Süper Kupası, 1 İngiltere Kupası, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası, 1 Almanya 2. Bundesliga ve 2 Almanya Westfalen Kupası şampiyonluğu yaşadı.

