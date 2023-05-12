Trabzonspor'da Dovbyk için karar!

Artem Dovbyk, menajerler aracılığı ile Trabzonspor'a haber göndermişti. Bordo mavili takım oyuncu için kararını verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'da Dovbyk için karar!
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12 Mayıs 2023 23:06
Trabzonspor'a menajerler aracılığıyla haber gönderen Artem Dovbyk için karar verildi.

61saat'in haberine göre; Trabzonspor söz konusu isimle ilgili bir harekette bulunmayacak.

Bunun nedeni ise Bjelica'nın verdiği transfer listesindeki isimlerden ilerlenecek olmasından kaynaklanıyor.

Bu bağlamda Trabzonspor listenin en başındaki isimlerden birisi olan Petkovic'i bitirmeye çalışacak.

Dovbyk kulübün geniş listesinde olmaya devam edecek. Trabzonspor geçtiğimiz yıl oyuncu için 5 milyon Euro teklif yapmıştı.

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