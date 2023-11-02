Tolga Şardan neden tutuklandı? Tolga Şardan kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Ekim 2023 günü bir internet haber sitesinde Tolga Şardan tarafından kaleme alınan "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazı içeriğinde TCK'nın 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğu gerekçesiyle resen soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alınan Şardan, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.Kılıçdaroğlu, "Gazeteciliği suç sayanlara, gazeteciyi düşman görenlere yazıklar olsun. Gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanması, utanç verici bir karardır. Madem 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' gibi bir iddianız var, açıklayın raporu, kim halkı yanıltıyor, kim söylüyor herkes öğrensin. Tolga Şardan'a 'Biz gazeteciyiz, gazetecilik yapıyoruz' cümlesinin onuru yeter' ifadelerini kullandı.CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve ile CHP Ankara Milletvekili Onur Konuralp de Şardan'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.Suiçmez, Türkiye'de artık adaletin koktuğunu belirterek, alınan tutuklama kararının hukuki olmadığını söyledi. Suiçmez, "Alınan karar, siyasi bir karardır. Artık Türkiye'de yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu söylemek mümkün değildir" dedi.CHP'li Konuralp iseTolga Şardan'ın gazeteciliğin evrensel ilkelerine uygun olarak mesleğini yürüttüğünü belirtti.Tolga Şardan, 1968, Ankara doğumlu Türk gazeteci ve yazardır. Günümüzde T24 haber sitesinde gündeme dair yazılar kaleme almaktadır.Ankara''da İltekin ilkokulu, Cebeci Ortaokulu, ve Ankara Lisesi''ni bitirdi. Çankaya Üniversitesi İşletme mezunudur. Gazeteciliğe Ankara''da yerel olarak yayınlanan Ulus Gazetesi''nde stajyer muhabir olarak başladı. 1989''da Milliyet Gazetesi Ankara bürosunda ''gece sorumlusu'' olarak görev aldı.Milliyet''te 30 yılı aşkın görev alan Şardan, gazetede ''Uzman Güvenlik Muhabiri'' görevini sürdürdü. 2013''te Milliyet''in Ankara temsilciliğine atandı. Milliyette 29 yıl görev alan Şardan 2018 yılında gazeteden ayrıldı.Ocak 2019''da Halk Tv sitesinde Büyüteç adlı köşesinde günlük yazılar yazdı. Halk TV''de sadece 3 ay görev alan Şardan, Nisan 2019''da T24 haber sitesine geçmiştir. Halen T24''te gündeme dair yazılar yazmaktadır.Türkiye'de şiirin, dünyada da bilinen en büyük ismi olan Nâzım Hikmet ve ailesi/yakınlarını hedef alan fişlemeleri, şairin hayatının akışı içinde ortaya koyduğu "Komonist Masası'ndaki Nazım Hikmet" adlı ilk kitabı Şubat 2019'da Doğan Kitap'tan yayımlandı. Şardan Derin konuların yazarı olarak biliniyor.