Toksik ne demek? Toksik ilişki ne demek? Toksik insan ne demek?

Özel hayat ilişkileri olsun, iş hayatındakiler olsun hiç fark etmez.. Hiçbir ilişki mükemmel değildir. Fakat çoğunlukla iyi bir ilişkideyken kendinizi güvende, mutlu, saygıdeğer ve özünü keşfetmek için özgür biri olarak hissedersiniz. Diğer tarafta ise toksik olan ilişkiler vardır. Sizi tükenmiş, yorgun, hatta bazen çaresiz hissettirir ve bir türlü kesip atamazsınız. Sizi sömüren ilişkiler çerçevesinde toksik bir ilişkiye sahip olabilirsiniz. Peki, toksik ilişki ne demek? Toksik ilişkide olduğunuzu nasıl anlarsınız? Toksik bir ilişkiye sahip olduğunuzu gösteren 35 işaret...Toksik kelimesi Türkçe'de "zehirli" anlamına gelir.Daha çok sosyal medyada ve oyunlarda karşılaştığımız toksik kelimesi birini rahatsız eden, kötü ve kışkırtıcı sözler kullanan insanlara söylenmektedir.Bu kelimede toksik mecazi anlamda kullanılmıştır. Davranışları ya da sözleri karşı tarafın motivasyonunu düşüren, kötü enerji veren kişiler toksik insan şeklinde tanımlanır.Kendini üstün görme Başarılarınızı küçümseme Her şeye negatif yaklaşma Özür dilememe Sürekli şikayet hali İçten pazarlıklı olma Manipülatif tavırlarZehirli madde anlamına gelir. Etilen glikol ve hidrojen peroksit, toksik maddelere örnek olarak gösterilebilir. Bu maddeleri yutmak ya da doğrudan solumak ölümle sonuçlanacak birçok hastalığa neden olabilir.Çiftlerin sürekli birbirine zarar vermesine ve ayrılık fikrinden bir türlü kurtulamamasına rağmen asla birbirinizden kopamadığı ilişkidir.Toksik ilişkide olduğunuzu gösteren 35 işaretHerhangi bir geri dönüşü veya teminatı olmadan size enerji çekilmesi yaşatan bir ilişki sizi olumsuz şekilde etkiler.Kendinizi mutlu ve üretken hissetmek yerine sürekli zihinsel, duygusal hatta fiziksel olarak yorgun hissediyorsanız, ilişkinizi gözden geçirme zamanı demektir.Güvensiz bir ilişki, benzinsiz bir arabaya benzer. İçinde istediğiniz kadar kalabilirsiniz ama sonuç olarak hiçbir yere gidemezsiniz.Sürekli bir öfke, sağlıksız bir ilişkinin keskin bir işaretidir. Düşmanlık sizi sadece güvensiz hissettirir. Unutmayın ki hayatınızdaki insanlar sizi yukarı çekmelidir sürekli karşınıza geçip sizi aşağı çekmemelidir.Dengesizliklerle doluBir ilişki de her zaman inişler çıkışlar olabilir fakat tek taraflı çabayla ilerlemeyeceği gibi çok radikal git gellerle asla sorunsuz yürümez.Evet eleştiri olmadan yürütülen ilişkiler size bir şey katmaz fakat bunun bir dozu ve doğru yöntemi vardır. Eğer karşınızdaki kişi her hareketinizi sürekli ve saygısızca eleştiriyorsa bu ilişkiyi tekrar gözden geçirmelisiniz.Süregelen güvensizlikİlişkide güven kurmak için karşılıklı güvenilirlik çok önemlidir. Her iyi ilişkinin başında karşılıklı güven ve inanç olmalıdır.Aşırı kendini beğenmişlikKarşı tarafın ilişkiye olan ilgisi sadece kendi isteklerinin ve kendi benliğinin yansıması ise dengeli bir ilişki kurmak imkansızdır.Sürekli negatif enerjiTamamen negatif enerji yüklü bir insanla pozitif bir ilişki sürdürmek mümkün değildir.Eğer iletişim kurmayı sürekli reddediyor ve erteliyorsa unutmayın ki iletişim olmazsa ilişki de olmaz!Karşılıklı saygı olmayan ilişkilerin sonu maalesef bitmeye mahkumdur. Aslında her ilişkinin temel anahtarlarından biridir bu, çünkü saygı duyulmayan insana çok rahatlıkla yalan söyleyebilir, hakaret edebilir ve onu umursamayabilirsiniz.Eğer aynı ortamda birbirinizde kaçarak veya birbirinizden uzaklaşarak zaman geçirmek istemeye başladıysanız bu size zaten bir şeyler anlatır.Eğer sırtınızı birbirinize veremiyorsanız, her koşulda yanınızda olacak birinin varlığından emin olamıyorsanız o zaman ilişki içinde olmanızın ne anlamı var ki?Eğer kontrol bir kişinin elindeyse veya sürekli bu konuda bir çekişme ve yarış durumu yaşanıyorsa, muhtemelen bu size bir yerden sonra oldukça zor gelecektir.İyi ilişkiler hayatınızı geliştirir, karmaşık yapmazlar! Kendinizi sürekli siyah beyaz bir entrika/aşk filminin başrolü gibi hissetmeye başladıysanız, yapmanız gereken oldukça bellidir. Bu ilişkiye son vermek.Kendinizi sürekli karşı tarafı memnun etmek uğruna fikirlerinizi değiştirirken buluyorsanız, toksik bir ilişki içindesiniz demektir.Her ilişki zorluklardan geçer fakat iyi olanlar bunların üstesinden gelir. Eğer her hafta mutlaka birkaç zor olay yaşıyorsanız bunu gözden geçirmenizde fayda vardır.Değersiz hissetmeBu toksik ilişkilerin en belirgin özelliğidir: Sizi, daha iyisini hak etmeme hissine mahkum etme.Karşınızdaki kişiyle ilişkinize size iyi geldiği için mi bu ilişki devam ediyorsunuz yoksa kaçış yolu görmediğiniz için mi öncelikle buna karar verin. Belki de sadece bir alışkanlıktır.Bütün sorunlarınızı hasır altı etmeye çalışıyorsanız ve size yapılan, hoşunuza gitmeyen şeylere karşı sesinizi çıkarmıyorsanız muhtemelen bu daha fazla gerginlik yaratmama çabanızdandır. Fakat bu sağlıklı mı? Tabi ki değil çünkü insan kendini ne kadar görmemezlikten gelebilir ki...Eğer karşı taraf veya siz bazı şeyleri yalandan, sırf geçiştirmek için laf olsun diye yapmaya başladıysanız bu tahammüllerinizin son noktada olduğunun açık bir göstergesidir.Eğer hiçbir şey kesin ve net değilse ilerlemek imkansızdır. Yerinde sayan ilişkiler de sizi ileri taşımaz.Bu hayatta kimse eşit değildir hatta partneriniz bile. Fakat partneriniz sizi kıskanmaya başladıysa durmadan sizinle kendisini yarıştırıyorsa bu sağlıklı olmayacaktır. Elinizdekiler yarışılacak güçler değil, güç kaynaklarınız olmalıdır.Her ilişki türünde herkesin 'hayır' diyebilme hakkı olmalıdır. Çünkü herkes ilk önce kendi hayatını ve arzularını gerçekleştirmelidir.Eğer partneriniz geçmişe takılı kaldıysa aranızda hep bir geçmiş konular gündeme gelecektir veya geçmişin izlerini taşıyacaktır. Unutmayın geçmişe takılı kalmış biriyle geleceğe gidemezsiniz.Değerinizi bilmeyen ve size ne kadar değerli olduğunuzu göstermeyen biriyle ilişkideyken bunu kendiniz görmeniz çok zor olabilir. Çünkü sizi değersiz olduğunuza ikna eder ki kaçıp gitmek gibi bir düşünceniz olmasın, başka çareniz yokmuş gibi hissedersiniz...Ortaklar arasındaki her yalan, ilişkinin altını oyar. Sizi ufak bir meselede kandırması bile sizde büyük güven problemleri oluşturabilir ve sonrasında hep şüpheyle yaklaşırsınız. Her şeyine şüpheyle baktığınız biriyle de nasıl sağlıklı bir ilişki yürütebilirsiniz ki?Sizi mutlu ettiğinden çok mutsuz eden bir ilişkiye sahipseniz, bu bağı kesmenizin zamanı gelmiş demektir.Bazen zihninizin, kalbinizin bildiğini ağzınızdan dökmek için zamana ihtiyaç duyarsınız. İçten içe huzursuz ve mutsuz hissetseniz de bunu kesmek için biraz daha zamana bırakırsınız. Bu yapılmaması gereken bir şeydir.Toksik ilişkiler, bir zamanlar sizin için kabul edilemez olanları yavaş yavaş kabul etmenize sebep olabilir. Aynı zamanda kurduğunuz yüksek hayallerinizi de örselerler.Büyüme, gelişme ve sürekli öğrenmek hayati öneme sahiptir. Eğer içinde olduğunuz ilişki sizi bunlardan mahkum bırakıyorsa bir daha düşünmelisiniz...Biri duygularınızı, hayallerinizi, isteklerinizi hiç umursamadan kolayca sizi kestirip atıyorsa bu kendinizi ikinci sınıf biri olarak hissetmenize neden olabilir. Sizi böyle hissettiren bir ilişkiye de ihtiyacınız olmamalıdır.Toksik bir ilişkide, karşı taraf hataları olduğunu asla kabul etmez. Ona göre her zaman haklı olan odur ve kendisini değerlendirmesi gereken sizsinizdir.Toksik bir ilişkide olduğunuzu, her zaman yaptığınız işleri bile yapamadığınızda anlayabilirsiniz. Hayatınız aksar çünkü kafanız başka yerlerde olur. Sizi pozitife çekmeyen biriyle nasıl en iyi halinize ulaşabilirsiniz ki zaten.Hayattan kopmaToksik bir ilişkide olduğunuzda sınırlar kalmaz, ayrı hayatlarınız olmaz, etrafınızda arkadaşlarınız kalmaz. Çünkü sürekli partnerinizle olursunuz ve size özel alan bırakmaz.