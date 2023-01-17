Haber Tarihi: 17 Ocak 2023 13:37 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023 13:40

The Mandalorian dizisinin 3. sezonunun yayın tarihi ne zaman? Belli oldu mu?

Merakla beklenen The Mandalorıan dizisinin 3.sezon yayın tarihi açıklandı. Özellikle Star Wars sevenlerin ilgiyle takip ettiği dizi Disney Plus platformunda 1 Mart 2023 tarihinde izleyiciyle buluşacak. The Mandalorian dizisi ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde!

The Mandalorian dizisinin 3. sezonunun yayın tarihi ne zaman? Belli oldu mu?
Abone Ol
Bir Star Wars dizisi olan The Mandalorian macera-bilimkurgu türünde yankı uyandıran bir dizidir. Bu dizi Star Wars serisinde bulunan Episode VI ve Episode VII filmleri arasındaki 30 yıllık boşluğu doldurmak için çekilmiştir. Disney Plus platformunda yayınlanan bu seride "İlk Düzen"'in nasıl oluştuğu anlatılmasının yanısıra Snoke'un diktatörlüğünün kökenine iniliyor. 
The Mandalorian Dizisinin Konusu Nedir?

Mandalorian (Pedra Pascal), ailesini kaybetmiş ve Mandalorianlar tarafından büyütülen bir çocuktur. Mandalorianlara özgü bir maske takar ve yüzünü kimse bilmemektedir. Mandalorian bir çeşit kafatası avcısı, silahşordur. Evrenin neresinde olursa olsun para karşılığı iş yapmaktadir. Bir gün kendisine Greef Karga (Carl Weathers) tarafından bir özel görev verilir. Yapması gereken bir paketi teslim alıp, onlara geri getirmektir. Mandalorian, paketi teslim aldığında içinde küçük bir çocuğa benzeyen bir varlık olduğunu fark eder. Pakedi teslim ederken aslında çocuğun öldürüleceğini anlar ve teslim etmekten vazgeçer.Aynı zamanda Yeni Galaktik Cumhuriyeti de bu çocuğun peşindedir. Böylece bir kovalamaca başlar. Bu kaçış sırasında Mandalorian'ın yanıştığı aslında eski bir asker olan Cara Dune (Gina Carano) ona yardımcı olacaktır.

The Mandalorian Kaç Bölüm ve sezon?

12 Kasım 2019 yılında ilk bölümüyle izleyicilerle buluşan dizinin ilk iki sezonu yayındadır. 3. Sezon için ise yayın tarihi 1 Mart 2023 olarak açıklandı.

3. sezon fragmanı yayında! 



İşte The Mandalorian dizisinin oyuncu kadrosu!

Dizinin başrolünde ünlü oyuncu Pedro Pascal oynuyor. Pedro Pascal'a; Carl Weathers, Gina Carano, Giancarlo Esposito eşlik ediyorlar. Dizinin yönetmeni ise Iron Man serisinin de yönetmeni olan Jon Favreau'dur. 
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU





Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Süper Lig'in en hırçın takımı Fenerbahçe Fenerbahçe Süper Lig'in en hırçın takımı Fenerbahçe
Galatasaray'a Polonyalı savaşçı! Türkiye Transferler Galatasaray'a Polonyalı savaşçı!
Süper Lig'de ilk yarının yerli raporu Spor Toto Süper Lig Süper Lig'de ilk yarının yerli raporu
Süper Lig'de 13 isim hiç oyundan çıkmadı Spor Toto Süper Lig Süper Lig'de 13 isim hiç oyundan çıkmadı
Gaziantep'ten son 4 sezonun en kötü ilk yarı performansı Gaziantep FK Gaziantep'ten son 4 sezonun en kötü ilk yarı performansı
Kasımpaşa, 3 hocayla 5 kez kazandı Kayserispor Kasımpaşa, 3 hocayla 5 kez kazandı
Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı ağırlıyor Ankaragücü Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı ağırlıyor
Galatasaray'da bir imza daha: Özgür Baran Aksaka Türkiye Transferler Galatasaray'da bir imza daha: Özgür Baran Aksaka
Son 5 sezonun en iyi Kayserispor'u Kayserispor Son 5 sezonun en iyi Kayserispor'u
Daha fazla göster
 Reklam 
1
İşte Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı
2
Alanyaspor - Galatasaray: Muhtemel 11
3
Ronaldo ve Messili gösteri maçında Aboubakar yok
4
Galatasaray'dan stopere Mehmet Yeşil
5
Van den Boomen, Galatasaray için gemileri yaktı!
6
Fenerbahçe'den Emre Kocadağ'a cevap
7
Palut: "Yönetimle aramızda sorun yoktu"

SON HABERLER

yukarı ok