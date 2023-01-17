The Mandalorian dizisinin 3. sezonunun yayın tarihi ne zaman? Belli oldu mu?

The Mandalorian Dizisinin Konusu Nedir?



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Bir Star Wars dizisi olan The Mandalorian macera-bilimkurgu türünde yankı uyandıran bir dizidir. Bu dizi Star Wars serisinde bulunan Episode VI ve Episode VII filmleri arasındaki 30 yıllık boşluğu doldurmak için çekilmiştir. Disney Plus platformunda yayınlanan bu seride "İlk Düzen"'in nasıl oluştuğu anlatılmasının yanısıra Snoke'un diktatörlüğünün kökenine iniliyor.Mandalorian (Pedra Pascal), ailesini kaybetmiş ve Mandalorianlar tarafından büyütülen bir çocuktur. Mandalorianlara özgü bir maske takar ve yüzünü kimse bilmemektedir. Mandalorian bir çeşit kafatası avcısı, silahşordur. Evrenin neresinde olursa olsun para karşılığı iş yapmaktadir. Bir gün kendisine Greef Karga (Carl Weathers) tarafından bir özel görev verilir. Yapması gereken bir paketi teslim alıp, onlara geri getirmektir. Mandalorian, paketi teslim aldığında içinde küçük bir çocuğa benzeyen bir varlık olduğunu fark eder. Pakedi teslim ederken aslında çocuğun öldürüleceğini anlar ve teslim etmekten vazgeçer.Aynı zamanda Yeni Galaktik Cumhuriyeti de bu çocuğun peşindedir. Böylece bir kovalamaca başlar. Bu kaçış sırasında Mandalorian'ın yanıştığı aslında eski bir asker olan Cara Dune (Gina Carano) ona yardımcı olacaktır.12 Kasım 2019 yılında ilk bölümüyle izleyicilerle buluşan dizinin ilk iki sezonu yayındadır. 3. Sezon için ise yayın tarihi 1 Mart 2023 olarak açıklandı.Dizinin başrolünde ünlü oyuncu Pedro Pascal oynuyor. Pedro Pascal'a; Carl Weathers, Gina Carano, Giancarlo Esposito eşlik ediyorlar. Dizinin yönetmeni ise Iron Man serisinin de yönetmeni olan Jon Favreau'dur.