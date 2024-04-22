TFF Futsal Ligi'nde play-off etabı başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futsal Ligi'nde play-off 1. turunda Vangölü Sportif Faaliyetler ile Diyarbakır Alipaşa, İstanbul Şişli ile de Alagöz Holding Iğdır eşleşti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF Futsal Ligi'nde play-off etabı başlıyor
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22 Nisan 2024 15:21
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futsal Ligi'nde play-off etabında mücadele edecek takımlar belli oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ligi 1. sırada Büyük Bingöl 1981 doğrudan finale yükseldi. Play-off 1. turunda mücadele edecek takımlardan Vangölü Sportif Faaliyetler ile Diyarbakır Alipaşa, İstanbul Şişli ile de Alagöz Holding Iğdır eşleşti.

Seride 1. ve 2. maçlar 23-24 Nisan, 3. maçlar ise 29 Nisan'da yapılacak. Taraflardan 3 galibiyet alanın bir üst tura yükseleceği play-off etabında gerek olması halinde 4. maçlar 30 Nisan, 5. maçlar ise 3 Mayıs'ta oynanacak.

TFF Futsal Ligi play-off ve final aşaması statüsü

Play-off 1. tur ve 2. tur müsabakalarında 3 maç kazanan takımlar üst tura yükselecek. Seride ilk 2 müsabaka normal sezonu üst sırada bitiren takımın ev sahipliğinde oynanacak. 3. ve gerekirse 4. müsabaka normal sezonu rakibine göre alt sırada tamamlayan takımın ev sahipliğinde oynanacak. 4 müsabaka sonunda eşitliğin bozulmaması durumunda 5. müsabaka, normal sezonu üst sırada bitiren takımın ev sahipliğinde yapılacak.

Final etabında ise 3 maç kazanan takım TFF Futsal Ligi şampiyonu olacak. Final turunda ilk 2 müsabaka normal sezonu 1. sırada bitiren takımın ev sahipliğinde oynanacak, 3. ve gerekirse 4. müsabaka ise normal sezonu rakibine göre alt sırada tamamlayan takımın ev sahipliğinde yapılacak. Final serisinde 4 müsabaka sonunda eşitliğin bozulmaması durumunda 5. mücadele normal sezonu lider bitiren takımın ev sahipliğinde oynanacak.

2023-2024 Sezonu TFF Futsal Ligi şampiyonu olacak takım, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek.

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