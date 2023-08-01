Temmuz ayı enflasyon beklentisi 2023: Temmuz ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?

2023 Temmuz ayı enflasyon beklentisi verileri açıklandı. Türkiye'de son dönemin hakkında en çok arama yapılan konularından biri olan enflasyon ile ilgili gözler Temmuz ayı verilerine çevrilmiş durumda. Ekonomideki dalgalanmalar nedeniyle vatandaşlar; 2023 Temmuz ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağını ve beklentinin nasıl olduğunu merak ediyor. İşte, detaylar...Temmuz ayı enflasyonu için en düşük beklenti aylık yüzde 7,5 en yüksek beklenti yüzde 10,5 olarak öngörüldü. Yıllık olarak bakıldığında Temmuz ayı için en yüksek tahmin yüzde 49,2, en düşük yüzde 41,6 oldu.15 kurumun katılımıyla gerçekleşen ankette ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 60'a yükseldi. 2023 yıl sonu enflasyon tahminlerinde en yüksek yüzde 69, en düşük ise yüzde 54,4 olarak belirlendi.Haziran anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45 seviyesindeydi.Haziran ayında aylık enflasyon yüzde 3,92 ile tahminlerin altında gerçekleşmiş, yıllık bazda ise yüzde 38,21'e gerilemiş, böylece yıllık enflasyonda 8 ay üst üste düşüş görülmüştü.Temmuz ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanacak. TÜİK enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor. Temmuz ayı enflasyon oranlarının da 3 Ağustos'ta açıklanması bekleniyorTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları açıkladı. Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,92 arttı. Yıllık bazdaki artış ise yüzde 38,21 oldu.TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları ile 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.2023 yılı Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir.Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 38,55 iken, bu anket döneminde yüzde 43,82 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,65 iken, bu anket döneminde yüzde 33,21 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,12 ve yüzde 19,04 olarak gerçekleşmiştir.