Haber Tarihi: 01 Ağustos 2023 10:27 - Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023 10:27

Temmuz ayı enflasyon beklentisi 2023: Temmuz ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?

2023 Temmuz ayı enflasyon beklentisi belli oldu. Ağustos ayının ilk haftası ile birlikte enflasyon oranları ile ilgili aramalar da hız kazandı. Ekonomistler temmuz ayı enflasyon beklentileriyle ilgili tahminlerini geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı. Peki,2023 temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Temmuz ayı enflasyon beklentisi 2023: Temmuz ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?
Abone Ol
2023 Temmuz ayı enflasyon beklentisi verileri açıklandı. Türkiye'de son dönemin hakkında en çok arama yapılan konularından biri olan enflasyon ile ilgili gözler Temmuz ayı verilerine çevrilmiş durumda. Ekonomideki dalgalanmalar nedeniyle vatandaşlar; 2023 Temmuz ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağını ve beklentinin nasıl olduğunu merak ediyor. İşte, detaylar...

TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
Bloomberg HT'nin anketine katılan 16 kurumun medyan beklentisi Temmuz ayında enflasyonun aylık yüzde 9,1, yıllık ise yüzde 47,2 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde.
Temmuz ayı enflasyonu için en düşük beklenti aylık yüzde 7,5 en yüksek beklenti yüzde 10,5 olarak öngörüldü. Yıllık olarak bakıldığında Temmuz ayı için en yüksek tahmin yüzde 49,2, en düşük yüzde 41,6 oldu.

15 kurumun katılımıyla gerçekleşen ankette ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 60'a yükseldi. 2023 yıl sonu enflasyon tahminlerinde en yüksek yüzde 69, en düşük ise yüzde 54,4 olarak belirlendi.

Haziran anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45 seviyesindeydi.

Haziran ayında aylık enflasyon yüzde 3,92 ile tahminlerin altında gerçekleşmiş, yıllık bazda ise yüzde 38,21'e gerilemiş, böylece yıllık enflasyonda 8 ay üst üste düşüş görülmüştü.

TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temmuz ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanacak. TÜİK enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor. Temmuz ayı enflasyon oranlarının da 3 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor

HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE KADARDI?


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları açıkladı. Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,92 arttı. Yıllık bazdaki artış ise yüzde 38,21 oldu.

6 AYLIK ENFLASYON NASIL OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları ile 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

2023 yılı Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 38,55 iken, bu anket döneminde yüzde 43,82 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,65 iken, bu anket döneminde yüzde 33,21 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,12 ve yüzde 19,04 olarak gerçekleşmiştir.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
enflasyon
Gündem

Diğer Haberler

İZBAN grevde mi? İZBAN çalışıyor mu, grev ne zaman bitecek? | İzmir İZBAN grevinde son durum Gündem İZBAN grevde mi? İZBAN çalışıyor mu, grev ne zaman bitecek? | İzmir İZBAN grevinde son durum
Galatasaray - Zalgiris maçının bilet fiyatları belli oldu Galatasaray Galatasaray - Zalgiris maçının bilet fiyatları belli oldu
Beşiktaş'ta Bernardeschi iddiası! Transferler Beşiktaş'ta Bernardeschi iddiası!
Trabzonspor'da ayrılık; Serkan Asan Transferler Trabzonspor'da ayrılık; Serkan Asan
Temmuz ayı enflasyon beklentisi 2023: Temmuz ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? Gündem Temmuz ayı enflasyon beklentisi 2023: Temmuz ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?
Beşiktaş'ta Tiran maçı bazı oyuncular için son şans olacak Beşiktaş Beşiktaş'ta Tiran maçı bazı oyuncular için son şans olacak
Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! Türkiye Transferler Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı!
Fenerbahçe, Avrupa'da 256. randevusuna çıkıyor Fenerbahçe Fenerbahçe, Avrupa'da 256. randevusuna çıkıyor
Trabzonspor'un transfer hamlesi; Marko Pjaca Türkiye Transferler Trabzonspor'un transfer hamlesi; Marko Pjaca
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Gremio açıkladı, Joao Pedro imzaya gidiyor
2
Galatasaray - Zalgiris maçı öncesi Bakambu kararı
3
Galatasaray'a para yağmuru! Sponsorlardan çılgın gelir
4
Sergio Ramos'un transfer ihtimalleri
5
Beşiktaş'a Macar kanat! Alman ekibinden kiralanacak
6
Mert Müldür, Fenerbahçe için İstanbul'da
7
Galatasaray'da orta sahaya 3 dev aday!

SON HABERLER

yukarı ok