GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Yüksek enflasyon ve döviz kurundaki artış nedeniyle akıllı telefon fiyatlarına son 2 yılda zam üstüne zam gelmişti. İthalatta gözetim uygulamaları kapsamında, akıllı telefonların ithalatında uygulanan CIF kıymetinde (mal bedeli, sigorta, navlun) artışa gidilmesiyle akıllı telefon fiyatlarında mart ayından itibaren yeni zam dalgası başlayacak. Tahminlere göre, 7 bin 500 TL olan bir akıllı telefonun fiyatı 10 bin 100 TL'yi geçecek. Peki, telefonlara zam gelecek mi? 2023 İphone telefonlara zam gelecek mi?Yayımlanan tebliğ ile beraber akıllı mobil cihazlarda birim başına düşen gümrük kıymeti taban limiti 200 dolardan 350 dolara yükseltildi.28 Şubat 2023 Salı günü yayımlanan yeni düzenleme, 28 Mart 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Yeni düzenleme, akıllı telefon ithalatı yapan kişi veya firmaları yakından ilgilendiriyor.Bu düzenlemede ithal edilen ürünün Katma Değer Vergisi (KDV) matrahı artacağı için otomatik olarak ürünün satış fiyatlarına yansıması bekleniyor.Akıllı telefonlarda fiyatlandırma şu şekilde olacak:201 dolarlık bir telefon;* Güncel dolar kuru (18,87) ile 3 bin 793 TL vergisiz fiyata sahip. Buna;* 1137 TL KDV,* 2 bin 105 TL ÖTV,* 379 TL TRT bandrol ücreti,* 38 TL Turizm Bakanlığı katkı payı eklediğimizde 7 bin 452 TL satış fiyatı ile alıcıya sunulacak.Yeni düzenlemeden sonra ise bu akıllı telefon, aynı fiyata ithal edilmiş olmasına rağmen 350 dolara ithal edilmiş gibi vergilendirilecek. Dolayısı ile fiyatı da şu şekilde değişecek;* 3 bin 793 TL vergisiz fiyatı,* 1979 TL KDV,* 3 bin 665 TL ÖTV,* 660 TL TRT bandrol ücreti,* 66 TL Turizm Bakanlığı katkı payıHesaplandığında aynı cihaz 28 Mart 2023 itibarıyla 10 bin 163 TL fiyatıyla müşteriye sunulacak. İthalatçıların Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan 'gözetim belgesine' sahip olmaları halinde bu düzenlemeden etkilenmeyecekler.Gözetim belgesi almak isteyen ithalatçıların ilk adresi e-Devlet olacak. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden e-imza ile de gözetim belgesi başvurusunda bulunabilecekler.İnternet başvurularında sorun yaşayan kişiler ise fiziksel olarak başvuruda bulunabilecekler. Gözetim belgesinin süresi 6 ay ile sınırlı olacak. Verilen sürenin dolmasının ardından tekrar aynı yolları izleyerek gözetim belgelerini yenilemeleri gerekecek.