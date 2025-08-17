Tayfur Bingöl'ün Süper Lig'den talipleri var

Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta yeni isimlerin gelmesinin yanı sıra takımdan ayrılacak oyuncular da netleşiyor.
Bu kapsamda Tayfur Bingöl, Beşiktaş'tan ayrılması muhtemel isimlerden birisi.
Geçtiğimiz sezon Eyüpspor'da forma giyen Beşiktaş'ın sağ beki Tayfur Bingöl'e 3 Süper Lig ekibinin ilgisi bulunuyor.
Süper Lig'e yükselen Kocaelispor ve Fatih Karagümrük Tayfur'u kadrosunda görmek istiyor.
Bu iki takımın yanı sıra Kasımpaşa'da, Tayfur Bingöl'ü kadrosuna katmak isteyen diğer bir takım.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giyen Tayfur Bingöl, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
