17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
16:00
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
16:00
17 Ağustos
M. United-Arsenal
18:30
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
18:00
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
16:00
17 Ağustos
Angers-Paris FC
18:15
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
18:15
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
18:15
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
13:15
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
15:30
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Tayfur Bingöl'ün Süper Lig'den talipleri var

Kiralık gittiği Eyüpspor'dan Beşiktaş'a dönen Tayfur Bingöl ile 3 Süper Lig kulübü ilgileniyor.

calendar 17 Ağustos 2025 09:45
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Tayfur Bingöl'ün Süper Lig'den talipleri var
Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta yeni isimlerin gelmesinin yanı sıra takımdan ayrılacak oyuncular da netleşiyor.

Bu kapsamda Tayfur Bingöl, Beşiktaş'tan ayrılması muhtemel isimlerden birisi.

Geçtiğimiz sezon Eyüpspor'da forma giyen Beşiktaş'ın sağ beki Tayfur Bingöl'e 3 Süper Lig ekibinin ilgisi bulunuyor.

Süper Lig'e yükselen Kocaelispor ve Fatih Karagümrük Tayfur'u kadrosunda görmek istiyor. 

Bu iki takımın yanı sıra Kasımpaşa'da, Tayfur Bingöl'ü kadrosuna katmak isteyen diğer bir takım.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giyen Tayfur Bingöl, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
