Ara transfer döneminin şüphesiz en çarpıcı transferi operasyonuna Fenerbahçe imza attı. Sarı lacivertliler, Beşiktaş'ta oynadığı dönemden itibaren Türk futbolseverlerin büyük beğenisini kazanan Anderson Talisca'yı uzun uğraşlar sonunda kadrosuna katmayı başardı.
İKİ AY UĞRAŞTILAR
Peki, transferin perde arkasında neler yaşandı? Takımın beklenmedik puan kayıplarıyla zirve yarışından geriye düştüğü günlerde Fenerbahçe yönetimi, devre arasında takımı ayağa kaldıracak, taraftarı heyecanlandıracak takviyeler için oyuncu profilleri araştırmaya başladı.
FİENGA ENGELLİYORDU
Taraftarı heyecanlandıracak, takımı üst seviyeye taşıyacak ismin Anderson Talisca olabileceği konusunda fikir birliğine varıldı. Talisca transferini asbaşkan Acun Ilıcalı üstlendi. Brezilyalı yıldızla ilk temas kasım ayının ortalarında kuruldu. Ilıcalı; transfer ücretinden çok, Talisca ile takım profili ve hedefleri üzerinde konuştu. Brezilyalı yıldız o andan itibaren Fenerbahçe'nin maçlarını izlemeye başladı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Talisca, Al Nassr ile yollarını ayırmak istiyordu ancak her seferinde eski sportif direktör Guido Fienga'nın engellemeleriyle karşılaşıyordu.
MÜDÜR DEĞİŞİNCE BİTTİ!
20 MİLYON EURO'YU REDDETTİ
Suudi ekibinde 1 Ocak'ta kulüp genel müdürü olarak İtalyan ismin yerine Majed Al-Jumaan getirildi. Bu görev değişikliğinin ardından Anderson Talisca, ayrılık konusunda baskısını artırdı, sonunda Al-Jumaan'ı ikna etmeyi başardı. Talisca'nın ayrılık kararını duyan Arap kulüplerinden ikisi Al Nassr'a ciddi tekliflerde bulundu, şampiyonluk kovalayan 2. Lig ekibi Neon ise Talisca'ya yıllık 20 milyon avro teklif etti. Ancak bu parayı elinin tersiyle iten Talisca, kulüpten alacağı olan 3 milyon avroyu da bırakıp sonunda Fenerbahçe'ye geldi.
İKİ AY UĞRAŞTILAR
Peki, transferin perde arkasında neler yaşandı? Takımın beklenmedik puan kayıplarıyla zirve yarışından geriye düştüğü günlerde Fenerbahçe yönetimi, devre arasında takımı ayağa kaldıracak, taraftarı heyecanlandıracak takviyeler için oyuncu profilleri araştırmaya başladı.
FİENGA ENGELLİYORDU
Taraftarı heyecanlandıracak, takımı üst seviyeye taşıyacak ismin Anderson Talisca olabileceği konusunda fikir birliğine varıldı. Talisca transferini asbaşkan Acun Ilıcalı üstlendi. Brezilyalı yıldızla ilk temas kasım ayının ortalarında kuruldu. Ilıcalı; transfer ücretinden çok, Talisca ile takım profili ve hedefleri üzerinde konuştu. Brezilyalı yıldız o andan itibaren Fenerbahçe'nin maçlarını izlemeye başladı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Talisca, Al Nassr ile yollarını ayırmak istiyordu ancak her seferinde eski sportif direktör Guido Fienga'nın engellemeleriyle karşılaşıyordu.
MÜDÜR DEĞİŞİNCE BİTTİ!
20 MİLYON EURO'YU REDDETTİ
Suudi ekibinde 1 Ocak'ta kulüp genel müdürü olarak İtalyan ismin yerine Majed Al-Jumaan getirildi. Bu görev değişikliğinin ardından Anderson Talisca, ayrılık konusunda baskısını artırdı, sonunda Al-Jumaan'ı ikna etmeyi başardı. Talisca'nın ayrılık kararını duyan Arap kulüplerinden ikisi Al Nassr'a ciddi tekliflerde bulundu, şampiyonluk kovalayan 2. Lig ekibi Neon ise Talisca'ya yıllık 20 milyon avro teklif etti. Ancak bu parayı elinin tersiyle iten Talisca, kulüpten alacağı olan 3 milyon avroyu da bırakıp sonunda Fenerbahçe'ye geldi.