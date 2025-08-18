18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
21:30
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
21:30
18 Ağustos
Leeds United-Everton
22:00
18 Ağustos
Elche-Real Betis
22:00
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
22:15

Talisca'dan kritik hata

Golsüz eşitlikle sonuçlanan Göztepe-Fenerbahçe maçının son dakikalarında kullandığı penaltı atışından yararlanamayan Anderson Talisca, hayal kırıklığına uğrattı.

calendar 18 Ağustos 2025 11:48
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Talisca'dan kritik hata
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İzmir'de Göztepe deplasmanında 2 puan bırakan Fenerbahçe, lige puan kaybıyla başladı.

Anderson Talisca, 90+5'te kaçırdığı penaltıyla takımı galibiyetten ederken, moralleri de bozdu.

BU SEFER OLMADI 

Sambacı, sarı-lacivertli formayla ligde 5 kez geldiği beyaz noktada ilk kez yıkıldı. Tüm penaltıları sol köşeye bırakan Brezilyalı futbolcu yine aynı köşeyi hedef aldı ama oyunu Mateusz Lis bozdu.

Göztepe'nin kalecisi, sola yatarak hem Talisca'nın serisini bitirdi hem de Fenerbahçe karşısında takımına çok değerli bir puanı getirdi.

3 YIL SONRA İLK KEZ

Polonya'lı file bekçisi, kariyerinin 10. kurtarışına imza attı. Üçüncü kez bir atıştan eli boş dönen Talisca ise 3 yıl önce Al-Nassr'da oynarken Al-Fateh'e karşı penaltıdan yararlanamamıştı.


 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.