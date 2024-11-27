Talisca'da Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Anderson Talisca, Al Nassr'ın son 2 karşılaşmasında forma giymemişti.



Brezilyalı yıldızın, Fenerbahçe ile anlaştığı için Al Nassr'ın kalan maçlarında oynamayacağı iddia ediliyordu.



Suudi Arabistan basınından Aleqt'te yer alan habere göre, Talisca'nın sakatlığı vardı ve Brezilyalı yıldız bu sakatlığı atlattı.



30 yaşındaki futbolcunun, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Damak FC'ye karşı oynanacak maçta süre alabileceği belirtildi.



Anderson Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla 17 maça çıktı.



Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gollük skor katkısı verdi.

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